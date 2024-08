Los actores de La que se avecina están celebrando en los últimos días su despedida del rodaje de la temporada 15 de la serie, noticia que debería ser buena para los fans, aunque también está llena de incógnitas sobre su futuro. Esas despedidas podrían ser definitivas porque su futuro está en el aire una vez más, algo a lo que ha querido responder unos de sus actores.

Caras tan icónicas de la comedia vecinal como Jordi Sánchez, Eva Isanta, Petra Martínez y Nacho Guerreros han comunicado el final del rodaje en sus redes sociales, un momento lleno de emoción debido a que es una despedida. Todavía habrá que esperar hasta poder ver los capítulos, ya que todavía tendrán que pasar por la sala de edición para posteriormente llegar a estrenarse primero en Prime Video.

Primero se podrá ver en la plataforma de contenidos de Amazon, para meses después estrenarse en abierto en Telecinco, por lo que todo apunta a que hasta el otoño-invierno de 2024 no estaría en streaming. Para su emisión en televisión todavía habrá que esperar más, siendo algún momento de 2025 el momento elegido por la cadena de Mediaset.

Detrás de estas despedidas está la duda de si será un ‘adiós’ definitivo, ya que Mediaset y Contubernio -productora de La que se avecina- solo firmaron la renovación de la serie hasta su temporada 15, por lo que su futuro por ahora está en el aire. Muchas son las cosas pistas que hacen pensar que esta podría ser la última vez que veamos a toda la comunidad junta.

Tal y como han contado los hermanos Caballero en más de una ocasión, si hubieran sabido que José Luis Gil no podría volver a su papel de Enrique Pastor tras sufrir un ictus, no hubieran firmado esa renovación. Se trata de un miembro esencial, ya que ha estado en todas las temporadas de Aquí no hay quien viva y fue uno de los fundadores de Montepinar.

También está el deseo de los productores de trabajar a otro ritmo mucho más pausado y de poder hacer capítulos más cortos, algo que han conseguido gracias a Machos Alfa (Netflix) y Muertos S.L. (Movistar Plus+). Seguir haciendo capítulos de alrededor de 90 minutos, lo que piden las televisiones para llenar el prime time, es algo que han dejado claro que no querrían continuar haciendo.

Nacho Guerreros deja la puerta abierta a la continuidad de La que se avecina

Pese a los muchos rumores que salen cada cierto tiempo, lo cierto es que todavía queda mucho tiempo para que Mediaset negocie con Contubernio y Prime Video renovar por más temporadas. Cuando todavía no se ha comenzado a emitir la temporada 15, es de esperar que todas las partes se puedan sentar a hablar a partir del mes de septiembre, con la vuelta de las vacaciones.

Ante tanta despedida de los actores, aunque es algo completamente habitual en todos los rodajes, las alarmas han saltado entre los fans, por lo que sus redes sociales se han llenado de preguntas. Nacho Guerreros, que interpreta el papel de Coque, ha contestado a varias de ellas.

Sobre si habrá más temporadas ha contestado que «no se sabe aún», pero ha querido dejar claro a otro usuario que solo esta despedida no es definitiva, que es por el «fin de la temporada 15». Con estas palabras deja abierta la posibilidad de un regreso, aunque sea solo para una temporada final con menos capítulos para cerrar las tramas, algo que ya hizo TVE con Cuéntame cómo pasó.