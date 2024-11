Todo sobre Nacho Guerreros, Coque en ‘La que se avecina’: edad, dónde vive, su pareja y su hijo secreto

Nacho Guerreros se ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a su papel como Coque en ‘La que se avecina’. Sin embargo, más allá de las risas que provoca en pantalla, su vida personal y profesional está llena de detalles que no dejarán indiferente a nadie. A continuación desvelamos las preguntas que todo el mundo se está haciendo después de ver la nueva temporada de la serie capitaneada por Alberto y Laura Caballero.

Su edad: ¿Cuántos años tiene Nacho Guerreros?

Nacho Guerreros nació el 5 de diciembre de 1970 en la localidad riojana de Calahorra. Esto significa que actualmente tiene 53 años. Desde pequeño mostró una inclinación natural hacia el arte y la interpretación. Inspirado por películas de Alfredo Landa, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, creció soñando con dedicarse a la actuación.

El cine clásico ha sido una influencia clave en su carrera. Nacho no solo lo menciona como una fuente de inspiración, sino que también lo considera un refugio creativo. A pesar de su apretada agenda entre grabaciones de la serie y su participación en el teatro, siempre encuentra tiempo para viajar, una de sus grandes pasiones.

¿Dónde vive Nacho Guerreros?

Nacho Guerreros reside en Tirso de Molina, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Su hogar refleja mucho de su personalidad: luminoso, lleno de recuerdos y decorado con una colección peculiar de objetos. Entre sus tesoros se encuentran cuadros, dibujos, juguetes antiguos y vinilos.

Aunque Guerreros no muestra demasiado de su casa en redes sociales, en algunas entrevistas ha compartido detalles curiosos. Por ejemplo, admite que tiene post-it repartidos por la casa con recordatorios para sus tareas diarias. Según él, es su sistema para no olvidar las cosas, ya que no se siente cómodo con la tecnología.

¿Quién es su pareja actual?

En lo que respecta a su vida amorosa, Nacho Guerreros es extremadamente reservado. No se sabe si está en una relación o si vive solo. Su discreción es tal que incluso en entrevistas ha evitado referirse a su vida sentimental. Esta faceta de su vida, al igual que muchas otras, permanece en un segundo plano para proteger su privacidad.

El hijo secreto de Nacho Guerreros

Aunque Nacho Guerreros guarda celosamente los detalles sobre su vida familiar, se sabe que es padre de un joven de unos 20 años. El actor siempre ha considerado ser padre como uno de sus mayores sueños, y este deseo se hizo realidad hace dos décadas. Sin embargo, no comparte imágenes ni información sobre su hijo para mantenerlo al margen de la atención mediática.

Actualmente vive con su hijo en Madrid y está profundamente involucrado en su crianza. ‘Coque’ ha hablado sobre lo importante que es para él estar presente en la vida de su hijo, especialmente en esta etapa de transición hacia la adultez. Además de su exigente carrera profesional, dedica gran parte de su tiempo a su papel como padre.

El primer proyecto importante del artista

Antes de convertirse en una cara conocida en televisión, Nacho Guerreros tuvo un camino lleno de experiencias diversas. Trabajó con personas con discapacidad, fue camarero y llegó a abrir un negocio de decoración cerca de la Plaza Mayor de Madrid.

Un punto de inflexión en su vida llegó en 2002, cuando su familia fue agraciada con el Gordo de Navidad. Con el dinero que recibió de sus padres, decidió comprar los derechos de una obra de teatro. Este proyecto no solo marcó su debut como productor, sino que también le valió una nominación a los Premios de la Unión de Actores.

Posteriormente comenzó su carrera en televisión con un papel en ‘Aquí no hay quien viva’, la serie que precedió a ‘La que se avecina’. Desde entonces, el artista se ha convertido en una pieza fundamental del elenco de la serie, trabajando codo a codo con actores como Eva Isanta, Pablo Chiapella, José Luis Gil y Miren Ibarguren, entre otros.

La impecable trayectoria de Nacho Guerreros

Además de su éxito en televisión, Nacho Guerreros tiene una profunda conexión con el teatro. Aunque la gran pantalla y la televisión le han dado fama, el teatro es su gran pasión. Su incursión en esta disciplina comenzó gracias a aquella obra que produjo con el dinero de la lotería y desde entonces ha trabajado en numerosas producciones.

También es conocido por su interés en el arte, que se refleja en su hogar. Su pasión por coleccionar objetos, desde vinilos hasta piezas de arte, es una forma de conectar con sus raíces artísticas y su amor por lo vintage.

Continúa siendo una figura imprescindible en el elenco de ‘La que se avecina’. Su papel como Coque, el entrañable conserje, le ha permitido ganarse el cariño del público y esa es una de las claves para entender su exitosa trayectoria.