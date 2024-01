Todo lo que no sabías de Nacho Guerreros, concursante estrella de ‘Pasapalabra’

Los seguidores de ‘Pasapalabra’ están de enhorabuena porque Antena 3 ha confirmado una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos: la participación de Nacho Guerreros en el concurso. Colaborará en el espacio capitaneado por Roberto Leal en calidad de invitado, así que es un buen momento para recordar la trayectoria del queridísimo actor. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. ‘Pasapalabra’ está a punto de entregar el premio final, así que la tensión aumenta por momentos y cada vez son más los que se unen a la trama.

Pasar unas horas en el formato presentado por Roberto Leal es sinónimo de éxito. Cada emisión registra una cuota media de pantalla que alcanza el 18%, así que el formato se ha convertido en la pesadilla de la competencia. Antiguamente estaba en manos de Christian Gálvez y se emitía en Telecinco, cadena que no ha vuelto a encontrar un concurso tan exitoso. La audiencia se ha mudado a Antena 3, empresa que ha conquistado a los artistas del momento.

Nacho Guerreros llega a ‘Pasapalabra’

Sin lugar a dudas, el proyecto más destacado de Nacho es su papel protagonista en ‘La que se avecina’, serie que puede verse en Telecinco o en Amazon Prime. Antes de esto participó en ‘Aquí no hay quien viva’, serie que también estaba en mano de los hermanos Caballero. El artista nació en Calahorra en 1970 y no guarda un buen recuerdo de sus primeros años de vida porque sufrió acoso escolar. Cuando se ha visto con fuerza suficiente ha desvelado cómo fue esta etapa y ha intentado ayudar a todos aquellos que están pasando por lo mismo.

Ahora tiene oportunidad de dar más explicaciones en ‘Pasapalaba’. No sería la primera vez que se pronuncia abiertamente sobre este tema. Durante una de sus entrevistas reconoció que lo ha pasado tan mal que durante un tiempo no sabía a qué quería dedicarse, no tenía ilusión y pensaba que nunca iba a sonreír con fuerza. Lo que sí tenía claro era que llevaba un artista dentro. Disfrutaba de mucho talento para dibujar, por eso dedujo que sería un buen delineante.

De camarero a estrella de la televisión

Ahora Nacho Guerreros triunfa como actor y no le falta el trabajo, pero en su momento tuvo que practicar muchos oficios para salir adelante. Dejó su Calahorra natal para probar suerte en el mundo de la interpretación y se estableció en Madrid, donde estudiaba en la Escuela de Arte Dramático. Compaginó esta formación con otra de sus pasiones: El cuidado a personas con discapacidad. También ejerció de camarero y aprendió decoración e interiorismo en la empresa de uno de sus grandes amigos.

A Nacho Guerreros le tocó El Gordo de Navidad

En 2002 Nacho tuvo un golpe de suerte cuando estaba trabajando en un bar de copas. Le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad y con el dinero pudo solucionar sus cuentas pendientes, solucionar unos problemas que tenían sus padres y comprar los derechos de una obra de teatro que le abrió las puertas de la industria de la interpretación. Fue así como empezó a trabajar de productor. Una cosa llevó a la otra y ha terminado convirtiéndose en uno de los actores más emblemáticos de nuestro país.