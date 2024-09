Alice Campello huye de España con sus hijos después de su separación

Hace apenas unas semanas, el mundo del corazón se paralizó con la noticia de la separación de Alice Campello y Álvaro Morata. La ex pareja, conocida por su vida aparentemente idílica y su fuerte presencia en las redes sociales, decidió poner fin a su matrimonio. Aunque ambos han insistido en que mantienen una relación cordial y de respeto mutuo, los rumores y las especulaciones sobre las razones detrás de su ruptura no han dejado indiferente a nadie. En medio de este torbellino mediático, la influencer ha tomado la decisión de dejar España junto a sus tres hijos, emprendiendo un viaje cuyo destino ha sido objeto de muchas conjeturas.

Los seguidores de Alice Campello se sorprendieron cuando compartió una foto en Instagram que insinuaba que se encontraba a bordo de un avión. En la imagen se veía un libro en su regazo, acompañado de un emotivo mensaje. «Estaba en el avión cuando se me ha acercado una chica y me ha regalado este libro emocionada. Como nos sorprende la vida a veces… como sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo», escribió. Este post confirmó que Campello había decidido tomarse un tiempo fuera de España, buscando probablemente un espacio para reflexionar y recomponerse tras su mediática ruptura.

El periodista Javier de Hoyos, colaborador de ‘D Corzón’, reveló a través de sus redes sociales que Alice Campello se dirigía a Venecia. Según una fuente cercana que contactó con el tertuliano, la ex de Morata fue vista en el aeropuerto de Madrid junto a sus tres hijos y tres cuidadoras, embarcando de último momento en un vuelo hacia la ciudad italiana. Venecia, la ciudad natal de Alice, parece ser el refugio perfecto para ella en este momento de su vida. No solo representa un retorno a sus raíces, sino también la posibilidad de encontrar consuelo y apoyo en el seno de su familia.

Alice Campello quiere proteger al padre de sus hijos

A pesar de la decisión de tomar caminos separados, tanto Alice como Álvaro Morata han dejado claro que su relación sigue siendo cordial. En varias publicaciones en redes sociales, ambos han subrayado que su principal prioridad es el bienestar de sus hijos y que seguirán colaborando como padres. Campello ha manifestado su deseo de mantener una buena conexión con el futbolista. «Álvaro es un padre maravilloso y siempre lo será», comentó en una ocasión.

Desde que se conoció la noticia de su separación, han surgido numerosos rumores sobre posibles infidelidades, tanto de parte de Alice como de Morata. Algunos medios llegaron a especular sobre una supuesta relación entre Alice y el piloto Andrea Iannone, basándose en un vídeo publicado por el controvertido periodista italiano Fabrizio Corona.

La creadora de contenido no tardó en salir al paso de estos rumores. En una historia de Instagram, negó rotundamente cualquier tipo de engaño amoroso. «Pero si no lo he visto en mi vida. Me gustaría ver las fotos», escribió. De esta forma mostró su indignación ante las falsas acusaciones. Alice afirmó que durante su matrimonio, tanto ella como Morata se respetaron mutuamente y que las especulaciones sobre infidelidades no tienen fundamento alguno.

La modelo toma una decisión importante

La decisión de Alice Campello de abandonar temporalmente España parece ser un paso necesario para su bienestar emocional. La modelo ha compartido en varias ocasiones las dificultades que ha enfrentado en su vida personal, incluyendo episodios de depresión que ha vivido tanto ella como Álvaro Morata durante su matrimonio.

«Las vacaciones, las fotos y el amor es verdadero. Pero no quita que, siendo muy jóvenes y al haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo se puedan dar lugar a ciertos enfrentamientos que a la larga no son positivos», confesó en una de sus publicaciones. Estas palabras reflejan una profunda introspección y un deseo de encontrar una estabilidad.

Aunque el futuro de Alice Campello y Álvaro Morata como pareja parece haber llegado a su fin, ambos han dejado claro que seguirán siendo una familia unida por el amor a sus hijos. La estancia de Alice en Venecia, aunque temporal, podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que buscará reinventarse y encontrar su propio camino lejos del foco mediático que la ha acompañado durante tanto tiempo.

Por ahora, los seguidores de Alice y Álvaro Morata solo pueden especular sobre lo que el destino les deparará. Mientras tanto, la separación de esta pareja icónica continúa siendo un tema de interés. El futbolista ha asegurado en numerosas ocasiones que no hay marcha atrás y que no va a volver nunca con la italiana, pero parte de su entorno pone esta afirmación en duda. ¿Quién tendrá razón? Solo el tiempo lo dirá.