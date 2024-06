Álvaro Morata va a ser el capitán de la Selección Española en la Eurocopa. El delantero del Atlético de Madrid no lo ha tenido fácil durante su carrera y de hecho llega a la gran cita europea tras pasarlo mal durante varios meses en su club, tal y como ha reconocido el propio jugador. A su lado, siempre está apoyándole su mujer Alice Campello y su familia. Una de sus hermanas es influencer, y sus padres también son conocidos. Profundizamos en la figura de Morata, que lucirá el brazalete este sábado frente a Croacia.

España Eurocopa 2024

Morata llega a la Eurocopa habiendo marcado 21 goles con el Atlético de Madrid en la temporada 2023/24, aunque con la sensación de que fue de más a menos. Los últimos meses de competición no fueron fáciles para él por las lesiones, por su falta de acierto y por los resultados del equipo rojiblanco. Sin embargo, hablar de Álvaro Morata es hablar del máximo goleador de la Selección contando todas las categorías, el quinto máximo realizador de la Absoluta y el español que más dianas ha hecho en las fases finales de las Eurocopas con España.

Así es Álvaro Morata: edad y cuánto mide

A sus 31 años (nació el 23 de octubre de 1992), el ariete de 1,90 metros lleva casi una década como jugador de la Selección absoluta de España, viviendo momentos muy buenos y otros menos agradables. Morata es un delantero contrastado y experimentado, que con la edad ha ido mejorando en muchos aspectos y siendo capad de marcar con regularidad 15-20 goles por temporada, de ahí que nunca le falten en equipos.

De hecho, Álvaro Morata sabe que con su edad no puede permitirse el lujo de pasar una temporada siendo suplente, de ahí sus recientes declaraciones dejando en el aire su futuro en el Atlético de Madrid: «Me imagino que lo que sale en prensa será lo que están hablando ellos. Si veo que el Atlético quiere fichar a ocho delanteros, imagino que no soy la prioridad del club. Tengo 31 años, hago 32 en octubre y no me puedo quedar en el Atlético para no jugar. Este año podía haber sido muy diferente para mí a nivel personal, he tenido varias lesiones, varios problemas, pero no he hecho la temporada que dentro del club o muchos aficionados se piensan. Me da igual no tener mi futuro resuelto. Es la primera vez que me da absolutamente igual».

Su mujer y sus hijos

El gran punto de inflexión en la vida personal de Álvaro Morata fue sin duda conocer a Alice Campello. Fue un auténtico flechazo. El jugador sabía que iba a casarse con ella cuando se vieron por primera vez, y no se equivocó. Ambos pasaron por el altar poco después y han formado una bonita familia con los cuatro hijos que ya tienen en común: Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella. La italiana, hija de un famoso empresario del país transalpino, además de modelo e influencer es empresaria y está teniendo un gran éxito con su marca de cosméticos Masqmai.

«Él vio una foto mía y preguntó a muchas personas si me conocían, para que nos presentaran, pero no teníamos amigos en común. Así que me escribió por Instagram. Le respondí mucho tiempo después y, por fin, nos vimos. Cuando lo conocí me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse. Este y miles de gestos más así», contó la propia Alice Campello.

Su hermana influencer y sus padres

Un Álvaro Morata que creció en el seno de una familia de clase media en la que él es único hijo varón del matrimonio formado por Alfonso Morata y Susana Martín, que después se separaron. Una de sus hermanas es la conocida influencer Marta Abril. La joven madrileña salió durante un tiempo con el actor Javier Pereira, a quien también se le relacionó con Blanca Suárez. Esta rubia de ojos claros estudió Publicidad y Marketing en Madrid y trabajó durante años en una agencia de publicidad y diseño web en la capital. Marta Abril vive bajo el lema del Slow Life, una vida basada en saber disfrutar de la naturaleza y de las pequeñas cosas.

La enfermedad de Álvaro Morata

A Álvaro Morata le diagnosticaron hace unas semanas neuralgia del trigémino, aunque gracias al tratamiento que está siguiendo parece estar mucho mejor. Fue en el tramo final de la temporada con el Atlético de Madrid cuando el club rojiblanco dio a conocer su parte médico poniendo nombre y apellidos a su enfermedad.

El nervio trigémino se sitúa en la zona de la mandíbula y es uno de los músculos principales para abrir y cerrar la boca, además de estar relacionado con el habla y la respiración. Sufrir dolor por esta neuralgia es similar a recibir una descarga elétrica en la cara, según describen los que lo sufren. Los dolores pueden producirse por un toque ligero en a cara en actividades básicas como lavarse la cara, cepillarse los dientes, comer beber o hablar. Por lo general, suele durar menos de un segundo o hasta varios minutos.