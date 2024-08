Morata rompe su silencio y habla muy claro de su separación de Alice Campello

Álvaro Morata rompe su silencio y se pronuncia sobre varias cuestiones referentes a su reciente separación de Alice Campello. El periodista Javier de Hoyos asegura haber hablado con el delantero del Milan y ha lanzado la exclusiva en el programa D Corazón de TVE, aunque posteriormente también lo ha contado todo en sus redes sociales.

El reportero ha relatado todo lo que el jugador le ha contado, como por ejemplo que «la lesión» que ha sufrido recientemente y que le tendrá unas tres semanas apartado de los terrenos de juego con el Milan «se ha producido por no poder dormir». «Además, me cuenta que el fútbol le estaba sirviendo para distraerse del tema de la ruptura y centrarse en otras cosas, por lo que «esta lesión es una pu****», añade el periodista.

Además, Javier de Hoyos ha recalcado que Morata no quiere hablar más sobre el tema del divorcio y la sepración con Alice Campello, porque está cansado de la situación. «Está muy desilusionado y decepcionado con todas las informaciones que han salido en España en las últimas semanas, que no se podría imaginar que se podía publicar todo lo que se ha publicado», explica el periodista en referencia a esos rumores sobre una posible infidelidad de Morata, algo desmentido tanto por el jugador como por la propia Alice Campello.

Javier de Hoyos también ha insistido en que «Morata no le ha sido infiel a Alice, de hecho, me cuenta que ni siquiera está hablando con chicas para que no puedan salir informaciones de este tipo». Además, existían ciertos rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, algo que el futbolista ha descartado por completo, según cuenta el reportero. «Álvaro me explica que no va a haber una reconciliación, que habla todos los días con Alice porque tienen hijos en común y quieren tener buena relación». Además, añade: «Me explica que Alice es la mujer de su vida y él se ha entregado al máximo por la relación, por eso mismo no se va a quitar el tatuaje que tiene de ella».

Por su parte, el entorno de la italiana se pronunciaba hace unos días en la revista Hola para contar que, «de momento», no hay reconciliación. Explicaban que «todo está mas calmado» entre ellos y que los protagonistas «siguen hablando todos los días, acercando posturas», y que ninguno de los dos sabe lo que va a pasar. También comentaban que los menores son «su máxima prioridad» en estos momentos tan complicados, algo que el propio Morata contó sobre los motivos que les habían llevado a tomar la decisión de separarse. Según el futbolista, ninguno de los protagonistas quería que los cuatro hijos que tienen en común viviesen un ambiente familiar lleno de discusiones como sucedía en los últimos tiempos.