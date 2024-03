Alertan de la proliferación de billetes falsos de 5 euros: así puedes diferenciarlos

Las redes sociales han advertido sobre la propagación de billetes falsos de 5 euros muy elaborados. La Policía Nacional ya puso el foco hace unos años en una estafa similar con billetes de 10 euros.

Como se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, una usuaria de TikTok ha denunciado que se trata de billetes falsos de 5 euros muy elaborados que simplemente se diferencian por un cambio de color en la banda derecha, unas letras de color azul en la banda izquierda y un cambio en la firma que aparece bajo la bandera europea.

«Están circulando billetes de cinco euros. Como podéis comprobar, aparentemente parece el original, pero mirad la diferencia. En el lateral de la izquierda el billete falso tiene unos letras azules. Tened cuidado, porque son casi idénticos y si una persona ve poco le puede costar apreciar que es falso», ha advertido en el vídeo.

Ya en 2019 la Policía Nacional alertó de una estafa similar con billetes de 10 euros. Entonces, las autoridades explicaron que en el reverso del billete aparecía la frase «This is not legal tender, it is used for movement accessories», que indica que no es un billete legal.

🚩¡MUCHO OJO, por favor, retuitea para que tus seguidores estén al tanto! Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo ⤵️ . Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀) pic.twitter.com/KV7O9OAbGw — Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

Además, hace unos meses las autoridades difundieron un aviso sobre billetes de 20 euros falsificados. En el vídeo que difundieron -que puedes ver bajo estas líneas- una agente explicaba que el billete verdadero es «ligeramente áspero» al tacto, mientras que el falso es «como un simple papel». Por lo que deberíamos darnos cuenta sólo con tocarlos.

Si aún así no estamos muy seguros, debemos prestar especial atención a los detalles: «El color del número del valor del billete cambia con la la incidencia de la luz al girarlo, y produce un reflejo que se desplaza».