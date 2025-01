Alejada del lujo y con un paraíso natural: Belén Esteban vive en este pueblo a 20 minutos de Madrid

Después de muchos años trabajando en televisión, Belén Esteban se compró una casa en un pueblo donde ha encontrado su paraíso particular. Desde sus primeros pasos en los medios hasta su consolidación como una de las figuras más queridas por el público, su trayectoria ha pasado por muchos monetos. No obstante, hay un aspecto que merece especial atención: su elección de hogar en Paracuellos del Jarama, una pintoresca localidad situada a unos 20 minutos de la capital. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un dato importante: esta no es la primera casa de la colaboradora.

Después de separarse de Jesulín de Ubrique dio una serie de exclusivas que le reportaron muchos beneficios, algo que le sirvió para dar la entrada de un piso ubicado en San Blas (Madrid). Tal y como ella misma reconoció en su momento, sin el dinero que ganó gracias a la prensa no podría haber dado este paso.

La carrera de Belén Esteban está marcada por su conectar con el público, pero en los últimos tiempos ha recibido bastantes críticas. Recordemos que ascenso a la fama comenzó en los años 2000 gracias a su relación con el torero Jesulín de Ubrique, un romance que la llevó a ocupar titulares en los medios del corazón. Sin embargo, su verdadera consolidación llegó con su participación en programas como Sálvame, donde su espontaneidad le otorgó el título de ‘Princesa del Pueblo’.

El pueblo donde vive Belén Esteban

Lejos de los focos y los platós de televisión, la tertuliana ha optado por establecer su residencia en Paracuellos del Jarama. Esta decisión no solo habla de su preferencia por la tranquilidad, también de su deseo de estar cerca de su familia. Según ha contado, su marido nació allí y todo su entorno está vinculado a la zona.

Hace poco, Belén demostró una vez más su lealtad al viajar a Gran Canaria para apoyar a su amiga Anabel Pantoja en un momento personal complicado. La hija de la influencer está ingresada y Esteban quiere estar a su lado, por eso se ha convertido en uno de los rostros del momento.

Belén Esteban, encantada con Paracuellos del Jarama

Situado al noreste de Madrid, Paracuellos del Jarama se presenta como un refugio ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano sin alejarse demasiado de la capital. Este municipio, que cuenta con más de 27.000 habitantes según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, combina un entorno natural privilegiado con una rica historia y una comunidad acogedora.

El casco antiguo de Paracuellos conserva vestigios de su pasado, destacando la Iglesia de San Vicente Mártir, un templo del siglo XVI que fusiona estilos góticos y renacentistas. Este edificio histórico es uno de los emblemas de la localidad y atrae a numerosos visitantes interesados en la arquitectura y la historia. A poca distancia, el Memorial de los Caídos de Paracuellos rinde homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, ofreciendo un espacio para la reflexión.

Belén siempre ha dicho que se siente muy a gusto en la zona. Conoce a sus vecinos, tiene sus restaurantes de confianza y siente que ha encontrado su sitio porque puede realizar muchas actividades.

Para los amantes de la naturaleza, Paracuellos es un verdadero paraíso. El Mirador del Cerro del Viso, uno de sus puntos más emblemáticos, ofrece vistas panorámicas de Madrid y del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Además, las rutas junto al río Jarama y los senderos del Parque de los Cuadros permiten a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas o paseos en bicicleta.

Belén Esteban, una vecina muy especial

La gastronomía de Paracuellos también merece una mención especial, según ha resaltado Belén Esteban cuando le han preguntado por su pueblo. Los restaurantes locales destacan por su oferta de platos tradicionales, como carnes asadas, guisos y tapas elaboradas con productos frescos de la región.

Una de las grandes ventajas de Paracuellos del Jarama es su excelente comunicación con Madrid. Localizado a tan solo 20 kilómetros del centro de la capital, es fácilmente accesible tanto en coche como en transporte público. La A-2 y la M-50 conectan directamente con el municipio, mientras que las líneas de autobuses interurbanos 211 y 212 ofrecen una opción conveniente para quienes prefieren evitar el coche.

Para quienes llegan desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el trayecto en taxi o coche es de apenas 15 minutos, lo que convierte a Paracuellos en un lugar especialmente atractivo para profesionales que necesitan estar cerca del aeropuerto.

La decisión de Belén Esteban de vivir en Paracuellos del Jarama no es casual. Le pilla muy cerca de su puesto de trabajo. Hasta hace relativamente poco ejercía de colaboradora en Mediaset, pero ahora se ha cambiado a TEN, un canal de la TDT. Está vinculada a la productora Fabricantes Studio, que tiene su sede en un piso ubicado a escasos metros de Telecinco. En un mundo donde la fama suele asociarse con la ostentación, Belén demuestra que es posible mantener los pies en la tierra. Esa es la razón por la que nunca ha pensado en mudarse a La Moraleja, La Finca u otras urbanizaciones que se caracterizan por acoger a rostros conocidos.