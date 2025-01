Belén Esteban, entre lágrimas al hablar de la despedida de su hija: «Qué pena que haya personas que…»

Belén Esteban ha podido disfrutar de unas Navidades en familia junto a su marido, su madre y su hija Andrea Janeiro, que sigue lejos de los focos de las prensa y no quiere seguir los pasos de sus mediáticos padres. La joven ha decidido continuar su vida en Los Ángeles, donde ha estudiado en los últimos meses y parece haber encontrado su primer trabajo como agente de prensa y gestora de redes sociales. Pese a que ha tenido ofertas de realities como Supervivientes para dar el salto a la televisión, algo que confirmó la propia Belén, la joven ha decidido continuar su vida como anónima.

Aunque esto le cueste estar a miles de kilómetros de los suyos, Andrea no tiene previsto volver a España, algo que cada vez cuesta más a Belén Esteban, que no ha podido evitar emocionarse al despedirse de su hija. Así lo ha contado antes las cámaras de Ni que fuéramos shhh, el programa en el que colabora cada tarde. «Hoy se ha ido la persona que más quiero a donde vive. Yo sé que se tiene que ir y que soy muy exagerada llorando. En el aeropuerto me tenéis que ver», con estas palabras explicaba a sus compañeros el mal rato que ha pasado y casi sin poder aguantar de nuevo las lágrimas.

«Yo he llamado a María (Patiño), a Valldeperas (el director del programa y amigo personal)… porque para mí cada vez son más duras las despedidas, pero yo no puedo llegar al aeropuerto y quedarme ahí viendo cómo se va. Yo me harto a llorar. Yo sé que no tengo que llorar, porque es el orgullo más grande que tengo y las Navidades han sido las más bonitas que podíamos tener, pero cuando se va se me rompe el corazón», ha reconocido a los espectadores.

Pero, como no podía ser de otra manera, Belén no puede estar tranquila y en las despedidas de su hija se hace notar ante cientos de personas en el aeropuerto. «Yo me pongo allí donde se van todos y no me da vergüenza decirlo: le grito ‘¡hija, te quiero, te adoro!’. Y he llamado a María hecha un mar de lágrimas», ha confesado.

El mensaje oculto que ha lanzado a Jesulín de Ubrique

La colaboradora también ha aprovechado el momento para acordarse del padre de su pequeña, que no es otro que Jesulín de Ubrique, que no ha estado presente en esta despedida y tampoco durante estas fechas tan señaladas. «Es el orgullo más grande que tengo y la persona que más quiero en el mundo, y qué pena que haya personas que no quieran disfrutar de ella».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CanalQuickie (@canalquickie)

Se trata del penúltimo (nunca se puede decir el último) dardo que la de San Blas lanza a su ex pareja, ya que siempre que puede le recuerda que no ha estado pendiente de su hija desde que llegó al mundo. En muchas ocasiones ha utilizado las cámaras de Sálvame para lanzar reproches al ex torero por no pasar la pensión correspondiente por su hija, por no interesarse por sus estudios o por no hacer ningún tipo de esfuerzo por hablar o encontrarse con ella.