La AEMET recula y explica qué va a pasar de verdad con el tiempo en España esta Semana Santa

El tiempo en Semana Santa no será como se esperaba la AEMET recula y explica qué va a pasar de verdad en estos días festivos. Hace unos días nos sorprendían a todos con la posible llegada de un DANA, el riesgo extremo de un fenómeno como este sobre un territorio que no ve llover desde hace semanas era enorme. Por suerte, estas predicciones provisionales no se cumplirán y lo que nos espera es menos terrible, pero igual de preocupante. Toma nota de qué va a pasar de verdad con el tiempo en España esta Semana Santa.

Lo que va a pasar con el tiempo según la AEMET en Semana Santa

La AEMET lo tiene claro en estas primeras hora de Semana Santa, la estabilidad acabará marcando la diferencia en unos días en los que el buen tiempo reinará con algunos matices. Las esperadas vacaciones de Semana Santa nos permitirán disfrutar de un buen tiempo considerable durante estos días.

Tal como dice la AEMET en sus redes sociales: “Predominará el tiempo estable en la Península y Baleares, con cielos despejados, salvo en mitad norte peninsular, donde irán extendiendo intervalos de nubes altas a lo largo del día”. El mismo pronóstico con el que empezará este jueves Santo que según dicen contará con: “con intervalos de nubes medias y altas que se irán extendiendo desde el interior peninsular hacia el sureste y el área mediterránea a lo largo del día”.

El viernes y el sábado el tiempo continuará con la misma tendencia que viene de este jueves, sin cambios a la vista. Por lo tanto, siguiendo la previsión que han colgado en redes sociales: “Es probable que los cielos estén despejados salvo por algún intervalo de nubes altas en zonas del tercio norte peninsular”.

Solo el domingo y el lunes podrían llegar algunas precipitaciones en plena operación retorno o en el caso de 6 comunidades autónomas en las que también es festivo el lunes se podrá empezar a ver alguna nube de lluvia. Por lo tanto, en toda la Semana Santa no tendremos que preocuparnos por llevar el paraguas a todas partes.

Las posibilidades de que lleguen tormentas son escasas, en esta nueva previsión solo el viento puede molestar en las actividades al aire libre y en algunas zonas puntuales de nuestro país. Esto es lo que va a pasar de verdad estos días.