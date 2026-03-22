AEMET no lo tiene claro pero algo se está gestando en la atmósfera: apuntan que a finales de marzo las nevadas podrían sorprender a toda España

Apuntan que a finales de marzo las nevadas podrían llegar con fuerza para sorprender a toda España, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, la AEMET lanza esta previsión del tiempo. Con lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo en el que realmente cada detalle puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Con lo cual, habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor, tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Del inicio de la primavera a una novedad destacada que podría acabar llegando toda velocidad.

No lo tiene claro la AEMET lo que se está gestando en la atmósfera

Lo que se está llegando a España puede ser algo realmente increíble, los expertos no dudan en darnos una serie de novedades destacadas que pueden ser claves. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Un cambio de tendencia que marcará estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La AEMET puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Son días de aprovechar al máximo el buen tiempo ya que puede que nos espere un giro radical totalmente inesperado para estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Nos adelantamos en el tiempo para conocer qué nos puede esperar en estos días.

Apuntan a que las nevadas podrían afectar a toda España a finales de marzo

A finales de marzo lo que nos espera es un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Pensábamos que el tiempo nos daba un pequeño respiro, lo que nos espera es un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Es probable que la semana del 23 al 29 de marzo esté marcada por la presencia cercana de dos depresiones a ambos lados de la Península. La primera sería la dana resultante de la actual borrasca Therese, que quedará anclada al norte de Canarias durante días y días. Es probable que esta depresión quede en esa zona durante 10 días al menos, perdiendo actividad con el tiempo. Por otro lado, la semana se iniciaría con una región de bajas presiones y aire frío sobre el Mediterráneo central, con lluvias y frío en Grecia y los países del este. La Península quedaría en medio de ambas borrascas, con una importante influencia del anticiclón de las Azores en la primera mitad del período».

Siguiendo con la misma explicación: «Según el mapa de anomalías de precipitación del modelo europeo para la semana del 23 al 30 de marzo, la semana será seca en buena parte de la Península, con una anomalía negativa de 10 a 30 litros en todo el centro, sur y oeste. La mayor anomalía de precipitación se situará en Galicia, norte de Extremadura y suroeste de Castilla y León, lo cual implica que el anticiclón de las Azores repelerá la entrada de borrascas atlánticas, incluida la BFA al norte de Canarias. Las lluvias entrarán dentro de la normalidad en el Cantábrico, sureste peninsular y Baleares, con ligeras anomalías positivas de 10 litros por metro cuadrado en Menorca y el País Vasco. Por ello, la semana podría ser algo menos estable a orillas del Mediterráneo y en el Cantábrico, con la llegada de una masa de aire polar por el norte. Las lluvias asociadas a este hipotético episodio no serían demasiado abundantes, porque la masa de aire sería de naturaleza seca. En Canarias aún se producirían algunos chubascos y tormentas en la primera mitad de semana, con la dana (remanentes de Therese) centrada sobre el archipiélago. La retirada definitiva de la inestabilidad en el archipiélago se produciría a finales de semana, cuando la gota fría se adentraría en Marruecos. Estos escenarios están sujetos a una enorme incertidumbre, pero a día de hoy son las tendencias más probables para la recta final de mes».