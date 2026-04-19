8 niños asesinados en un tiroteo masivo en Luisiana

Ocho niños han muerto y otras dos personas han resultado heridas en un tiroteo que la policía investiga como un posible caso de violencia doméstica ocurrido en Shreveport, en el estado de Luisiana (EEUU). El autor de los disparos fue posteriormente abatido por las fuerzas de seguridad tras una persecución. El autor de la masacre podría ser familiar de uno de los niños, según la policía local.

El portavoz de la policía local, Christopher Bordelon, ha explicado que la escena del crimen se extendía por varios puntos, en concreto tres viviendas distintas. «Creemos que él es la única persona que efectuó disparos en estos tres lugares», ha señalado durante una comparecencia ante los medios, subrayando que la investigación apunta, de forma preliminar, a que el atacante actuó en solitario.

Según ha informado el Departamento de Policía de Shreveport, los agentes recibieron el aviso de disparos alrededor de las 6:00 de la mañana del 19 de abril (11:00 horas de este domingo en España). A su llegada al lugar, los efectivos encontraron una escena de gran violencia con múltiples víctimas. En total, diez personas habían sido alcanzadas por los disparos.

Entre las víctimas mortales de la masacre se encuentran ocho menores de edad, de entre 1 y 14 años, lo que ha elevado la conmoción en la comunidad local. Además, dos mujeres resultaron heridas, ambas con impactos en la cabeza, y una de ellas permanece en estado muy grave en un centro hospitalario de la zona.

Origen de la masacre: disputa doméstica

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de la masacre estaría relacionado con una disputa doméstica, aunque las autoridades no han ofrecido por el momento detalles adicionales sobre la relación entre el presunto atacante y las víctimas.

Abatimiento del autor de la masacre

Tras la masacre, el autor del tiroteo huyó del lugar de los hechos en un vehículo. Según la policía, el citado automóvil habría sido robado poco después del tiroteo. Se activó entonces un dispositivo de búsqueda que concluyó en el vecino condado de Bossier, donde el autor de la masacre fue localizado tras una persecución policial. Finalmente, fue abatido por los agentes en esta zona de Luisiana.

Las autoridades han confirmado que no hay indicios, por el momento, de la implicación de otras personas en la ejecución de los disparos.

Las autoridades han insistido en que, por ahora, toda la información es preliminar y que la investigación continúa abierta con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar todos los factores que rodearon el ataque.

La masacre ha provocado una fuerte conmoción en Shreveport y en todo el estado de Luisiana, especialmente por el elevado número de víctimas infantiles.

Las autoridades han insistido en que la investigación sigue en curso y que, por el momento, la información disponible es preliminar. Se espera que en los próximos días se ofrezcan nuevos detalles sobre el caso.