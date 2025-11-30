Un tiroteo en un cumpleaños infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California (Estados Unidos)

Un cumpleaños infantil celebrado en California (Estados Unidos) ha sido el escenario de un tiroteo este sábado (madrugada en España). Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, y diez han resultado heridas. Los hechos han tenido lugar en la ciudad de Stockton, al norte del estado norteamericano, en un establecimiento de comida rápida, tal y como ha confirmado el teniente de alcalde la localidad, Jason Lee.

Según las primeras pesquisas, se trata de un ataque intencionado y selectivo, como adelantó Heather Brent, agente de información pública. Por el momento, las autoridades no han identificado al autor de los hechos, por lo que han instado a la ciudadanía a colaborar para dar con él. Jon Freitas, fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, ha pedido que «cualquiera que tenga información sobre este individuo» la haga llegar «inmediatamente» a las fuerzas policiales.

También la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, ha solicitado que cualquier testigo ocular colabore para poder detener al sujeto. La regidora ha recordado que éste no es un hecho aislado en la zona, dados los datos de los tiroteos producidos en Estados Unidos. «Tenemos trabajo que hacer y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto», ha declarado.

El autor de los disparos sería un hombre de 1,68 metros de altura, según las declaraciones aportadas por los testigos. El individuo vestía, indican, pantalones negros. Apareció solo en el lugar y abrió fuego, sostiene uno de los presentes, que escuchó varias ráfagas de disparos, al igual que los vecinos de la zona.

El dramático suceso ha coincidido con una semana importante en EEUU, la de Acción de Gracias, festividad que reúne a las familias estadounidenses. Así lo ha subrayado la alcaldesa Christina Fugazi: «Éste es el fin de semana en el que las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, por desgracia, no sobrevivieron».

El tiroteo se produjo cerca de las 18:00 horas de este sábado. La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se ha hecho cargo de la coordinación de los trabajos de investigación, junto con otras agencias federales y locales.