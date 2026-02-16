Al menos dos muertos, entre ellos una niña, y cuatro heridos en un tiroteo en una pista de hockey de EEUU

Al menos dos muertos, entre ellos una niña, y cuatro heridos en un tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island (EEUU) durante un partido escolar este lunes 16 de febrero. El ataque ha tenido lugar en la pista Dennis M. Lynch Arena, ubicada en Pawtucket. El tiroteo provocó escenas de pánico entre estudiantes, familiares y espectadores, y generó una fuerte respuesta policial en la zona.

El suceso se produjo este lunes por la tarde en el recinto deportivo, ubicado a unos ocho kilómetros de Providence, la capital del estado. Según la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, el tiroteo estaría relacionado con un conflicto familiar. Las autoridades indicaron que el atacante murió tras dispararse. Se investigan los detalles del incidente.

Testigos relataron escenas de terror en el interior del estadio. Algunos niños corrieron hacia una farmacia cercana de Walgreens, gritando, mientras los padres trataban de evacuar y proteger a sus hijos. Imágenes publicadas en redes sociales muestran a familias abrazando a los menores mientras salían al estacionamiento, con evidente estado de pánico y conmoción.

Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información detallada sobre la edad de los afectados ni la gravedad de sus lesiones. Goncalves aseguró que se dará a conocer más información sobre las víctimas y el tirador a medida que avance la investigación.

The shooting that happened outside of a youth hockey game in Pawtucket, Rhode Island is reportedly a domestic violence incident turned murder-suicide. A father reportedly shot and killed his wife, before shooting his kids and turning the gun on himself. Two are reported… pic.twitter.com/xnohjh8Nsm — AF Post (@AFpost) February 16, 2026

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, expresó su consternación: «No puedo imaginar lo que están viviendo los residentes. Son estudiantes de secundaria, tiene que ser extremadamente traumático para ellos y sus familias».

La policía local ha acordonado la zona y mantiene un despliegue operativo para garantizar la seguridad de la comunidad y preservar la evidencia. Las autoridades han señalado que su prioridad es esclarecer los hechos, determinar cómo se produjo el tiroteo y recopilar pruebas que permitan reconstruir con precisión lo sucedido.

Tiroteo por un conflicto familiar

Se trata de un caso aislado, vinculado a un conflicto familiar, según indicaron los oficiales, pero la conmoción generada ha llevado a reforzar la vigilancia en los alrededores de centros escolares y deportivos en Pawtucket y en toda la región.

El tiroteo ha provocado alarma en la comunidad local, especialmente entre los padres de los estudiantes que asistieron al partido. Las autoridades piden a los residentes mantener la calma, seguir las indicaciones de seguridad y reportar cualquier información relevante para la investigación.

Este suceso se suma a la creciente preocupación por la violencia armada en Estados Unidos, incluso en eventos deportivos y escolares, generando un debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de protocolos de emergencia más efectivos en instalaciones educativas y recreativas.