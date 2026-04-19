Llevar el parasol en el coche te puede costar 200 euros y 2 puntos del carnet: la DGT confirma la norma

La DGT confirma la norma, algo tan simple como llevar el parasol del coche te puede costar 200 euros y 2 puntos del carnet. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente deberemos empezar a tener en cuenta. El sol se convierte en un enemigo que debemos empezar a visualizar de una forma diferente.

Cuando lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial, por lo que, quizás hasta el momento, nadie hubiera visto llegar. Con un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Ese sol que podemos parar con la ayuda de un parasol que puede convertirse en un riesgo en especial si tenemos en cuenta una norma que puede afectarnos de lleno, con un detalle en el parasol que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una multa que podríamos haber evitado en estos días.

Confirma la norma la DGT

La DGT tiene una serie de normas que deberemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos lo que puede acabar siendo esencial. Un giro radical que sin duda alguna nos hará pensar en esta norma que rara vez conocemos sin un buen especialista.

Es momento de poner en práctica una norma que quizás hasta ahora no habíamos conocido y hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Estaremos pendientes de este tipo de detalles que, sin duda alguna pueden ayudarnos a no tener un problema más grave del que pensábamos.

Las multas que existen, las normas que rompemos sin saberlas deben acabar siendo las que realmente nos afectarán en estos días en los que realmente puede acabar generando más de una sorpresa al recibir la advertencia de los agentes de la autoridad.

La norma que hace referencia al parasol es cada vez más clara, es cuestión de conocer una serie de puntos que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado o había visto. No sólo nos protegemos del sol, sino mucho cuidado con ese espejo que está en el parasol y puede costarnos más de lo que nos imaginaríamos.

Te puede costar 200 euros y 2 puntos del carnet llevar el parasol así

Ese espejo que se esconde en el parasol puede costarnos caro, en especial, si descubrimos un detalle que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que queremos protegernos y quizás caemos en una distracción que acabará siendo muy cara.

Tal y como se plasma en el BOE hay que tener en cuenta una serie de detalles que hacen referencia a este parasol que va incluido con este espejo:

La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos.

Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos.

La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.

Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados. Las infracciones a las normas de este precepto serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Esta norma se enmarca en una normativa actualizada: «La disposición final segunda de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que el Gobierno, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha reforma, procederá a modificar el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, para adecuarlo a las modificaciones contenidas en dicha reforma. Este real decreto trasciende dicho mandato legislativo, pues aparte de su cumplimiento, la magnitud de las reformas que precisa el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, aconseja la promulgación de uno nuevo, en el que además se refundan las modificaciones anteriores efectuadas por el Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, que adaptó el Reglamento General de Circulación a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, también de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, como, asimismo, el Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio, y el Real Decreto 2282/98, de 23 de octubre, que modificó el Reglamento General de Circulación en materia de alcoholemia».