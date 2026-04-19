Hito en la minería: hallan un yacimiento de tierras raras millonario dentro de un volcán inactivo en Mozambique

Hallan un yacimiento de tierras raras millonario dentro de un volcán inactivo en Mozambique, todo un hito en la minería. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una combinación de elementos que pueden ser esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta, un concepto que hemos descubierto en estos días en los que las tierras raras cobran protagonismo.

La minería puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Será el momento de ponerse en alerta ante un volcán que puede parecer inactivo, pero guarda un importante secreto en su interior. En Mozambique han descubierto un elemento que podría acabar siendo un primer paso en un camino que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. La minería pasa un camino importante que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada elemento cuenta.

La minería consigue un importante hito

Un importante hito ha llegado en una minería que parece que va cobrando protagonismo, a medida que vemos que descubre unas profundidades de la Tierra que cobran más y más peso. En especial en estos días en los que hay algunos detalles que pueden ser esenciales.

Podremos empezar a visualizar este tipo de elementos que acabará siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de apostar por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Esta minería que puede acabar siendo lo que nos dará un descubrimiento que puede ser esencial.

Habrá llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará para dar con algunos detalles que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas. Este tipo de detalles que pueden acabar generando una alegría inesperada a estos descubridores.

Este hito se plasma en un rincón que puede abrir la esperanza para algunos detalles que pueden hacernos ver con un proceso que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días. Este volcán inactivo podría acabar siendo lo que nos habrá dado un descubrimiento esencial en un futuro.

Un yacimiento de tierras raras ha aparecido en un volcán inactivo de Mozambique

Un volcán inactivo de Mozambique ha provocado un hecho salir a la luz un yacimiento de tierras raras que ha aparecido dejando a los expertos en shock. La minería se ha acabado convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que ha abierto a la esperanza a una serie de detalles que nos han descubierto.

Tal y como se explica en este proyecto: «Namibia Critical Metals Inc. surgió del concepto de crear una empresa de recursos minerales dedicada a la exploración y desarrollo de una serie de metales críticos para proporcionar suministros sostenibles desde una jurisdicción minera estable: Namibia. «Los minerales críticos son aquellos que son esenciales para la sociedad y para la economía y cuyo suministro puede verse interrumpido. La demanda de muchos de estos minerales se ha disparado en los últimos años con la difusión de dispositivos de alta tecnología. Hoy en día, muchos minerales críticos son metales que son fundamentales para los sectores de alta tecnología. La demanda de minerales críticos como los elementos de las tierras raras ha aumentado en los últimos años con la difusión de dispositivos de alta tecnología para uso personal y comercial, como turbinas eólicas, paneles solares y productos electrónicos como teléfonos inteligentes y tabletas». (del Instituto Americano de Geociencias».

Con nombre propio esta exploración puede cambiarlo todo: »

Siguiendo con la misma explicación: «Lofdal es el proyecto más avanzado de la cartera de la Compañía con una estimación de recursos minerales de 43-101 establecida en 2012 que se actualizó en 2021 y una Evaluación Económica Preliminar («PEA») completada en 2014. En 2016, Namibia Rare Earths Inc. (empresa predecesora de NMI) completó una Evaluación de Impacto Ambiental y recibió un Certificado de Autorización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo en 2017. En diciembre de 2020, la Compañía recibió un Aviso de Preparación para Otorgar la Solicitud de Licencia de Minería del Ministerio de Minas y Energía y la Licencia Minera ML 200 se otorgó posteriormente en julio de 2021. ML200 es válido por un período de 25 años hasta el 10 de mayo de 2046 y se emite a la filial propiedad del 95% de la Compañía, Namibia Rare Earths (Pty) Ltd. con el saldo en poder de Philco Hundred Ninety-Six (Pty) Ltd. («Philco 196″), una empresa constituida para cumplir con el requisito de licencia de una participación del 5% de Namibias históricamente desfavorecidos».