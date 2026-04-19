La DGT hace oficial el giro en la ITV: los vehículos matriculados antes de 2015 que tendrán que pasar la prueba

Los vehículos matriculados antes del 2015 tendrán que pasar una importante prueba en un giro en la ITV que la DGT hace oficial. Estamos viviendo unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de estos cambios que pueden ser esenciales en unos días en los que hay unos vehículos que llegan con fuerza. En estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo el que nos afectará de lleno.

Hay unos vehículos que llegan con fuerza y que, sin duda alguna se han convertido en uno de los más buscados. Desde la pandemia y en especial en estos últimos años, las furgonetas camperizadas y las caravanas han ido cobrando un especial protagonismo. Las normas parece que se endurecen o se sitúan a la altura de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente. La DGT hace oficial este giro de la ITV que puede afectarte si tienes estos vehículos.

Los vehículos matriculados antes de 2015 tendrán que pasar la prueba

Cada vez más la ITV se encarga de aportarnos la seguridad que necesitamos, en nuestro propio vehículo, pero también con la mirada puesta a una seguridad que llega de los demás. Todos queremos obtener un buen básico a la hora de descubrir una forma de circular con total normalidad.

Unas normas que van cambiando y que quizás se endurecen, pero son fruto de una serie de novedades que van apareciendo. En España los coches se cambian más tarde que en el resto de Europa. Solemos aprovechar al máximo estos elementos de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de elementos que van de la mano pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. De tal forma que tocará empezar a ver llegar una jornada que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado.

Este tipo de vehículos que han ganado mucho peso en los últimos tiempos, pueden caer en una normativa nueva que podría cambiarlo todo en especial si tenemos un tipo de vehículo con unas peculiaridades que pueden acabar siendo las que tendrán más dificultades para pasar la ITV.

La DGT hace oficial este giro en la ITV

Tal y como nos explican los expertos de Benimar: «ITV. Este cambio afecta directamente a todos los propietarios de este tipo de vehículos. Los nuevos plazos quedan así: Primeros 4 años: sin necesidad de ITV. De 4 a 10 años: ITV cada 2 años. Más de 10 años: ITV anual. Este ajuste busca garantizar que las autocaravanas mantengan unas condiciones óptimas de seguridad, especialmente teniendo en cuenta que muchas de ellas recorren largas distancias y funcionan como vivienda temporal. Además, es importante recordar que cumplir con la ITV no solo es obligatorio, sino clave para evitar sanciones y viajar con tranquilidad».

Siguiendo con la misma explicación: «La nueva normativa DGT para autocaravanas no solo introduce cambios técnicos, también influye directamente en la forma de viajar. Por un lado, supone más control y regulación, lo que puede percibirse como una limitación. Pero, por otro, también aporta ventajas: Mejora de la seguridad vial. Mayor organización en áreas de servicio. Reducción del impacto ambiental. Espacios mejor adaptados para autocaravanas. En este sentido, la normativa busca equilibrar la libertad de viajar con la necesidad de mantener un uso responsable del espacio público».

Además nos dan algunos consejos que debemos poner en práctica: «Ante estos cambios, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para adaptarse a la nueva normativa DGT para autocaravanas: Revisa siempre la ITV antes de salir de viaje. Localiza áreas con señal S-128 para planificar paradas. Respeta las zonas habilitadas para evitar sanciones. Gestiona correctamente los residuos. Viajar en autocaravana sigue siendo una de las formas más libres de descubrir nuevos destinos. Solo hace falta adaptarse a las nuevas reglas.

Tocará estar pendientes si tenemos este tipo de vehículos, no solo las autocaravanas, también las furgonetas camperizadas que van en la misma línea. Hasta hora quizás no habíamos tenido en cuenta que se trata de vehículos que deben cumplir con unas normas que son comunes para todos y que pueden cambiarlo todo.

La seguridad de estos grandes vehículos es la de todos, no sólo para vivir una experiencia o salir los fines de semana sin gastar nada y en plena naturaleza o en las zonas habilitadas para su estacionamiento. A la hora de circular están sujetos a una normativa que se endurece para garantizar la seguridad de unos usuarios que cada vez son más y de aquellos que comparten la carretera con ellos.