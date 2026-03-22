La AEMET avisa del fin de Therese, pero hay que prepararse para lo que viene este domingo en toda España

Hay que prepararse para lo que viene este domingo en toda España, la AEMET avisa del fin de Therese. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Es hora de estar pendientes de un tiempo de primavera que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos de cambios importantes.

Este fin de semana, hemos tenido que afrontar una serie de situaciones del todo inesperadas en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo clave. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Un giro importante de guion que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

El fin de la borrasca Therese es una realidad

Después de vivir un fin de semana con una inestabilidad que quizás nos recuerde más a un tiempo pasado que al que tenemos actualmente, tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser claves. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que realmente la primavera puede hacer acto de presencia.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante. Con una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Therese nos ha dejado algunas peculiaridades que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Es hora de saber qué es lo que nos depara el tiempo después de este elemento que ha provocado gran inestabilidad. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver materializarse en estos días.

Hay que prepararse para lo que llega este domingo a toda España

Tocará prepararse para lo que está a punto de pasar con un tiempo que parece que nos tiene guardada más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo esencial.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para conseguir una previsión que nos traslada a otra estación. Tal y como nos explican desde el blog de El Tiempo: «La borrasca Therese está marcando el tiempo en el Atlántico, afectando de forma clara a las islas Canarias y de manera más tangencial a la península. Se continuará desplazando al sur, por lo que en la península cada vez notaremos menos sus efectos, y la próxima semana comenzaría estable casi al completo. No obstante, hasta entonces tendremos chubascos y tormentas estos próximos días, y temperaturas que sufrirán variaciones a lo largo de los días».

Siguiendo con la misma explicación: «El domingo ya será más estable, aún con chubascos y tormentas en la mitad sur del país, sobre todo Andalucía y Extremadura. También llegarán algunas débiles precipitaciones al País Vasco, los Pirineos y Cataluña. Las temperaturas máximas bajarán mañana en el interior del país. De cara al domingo hablaremos de una fuerte subida en toda la franja central del país, sur y este, llevando de nuevo los termómetros por encima de los 16 ºC de forma casi generalizada».

A partir de aquí, los cambios pueden empezar a ser especialmente difíciles de tener en consideración: «La próxima semana el tiempo comenzará estable en la mayor parte del país. Therese se habrá alejado por el suroeste, quedando relegada al Atlántico y afectando únicamente a las islas Canarias. En las islas Baleares, la jornada comenzará con algunas precipitaciones durante la madrugada. A lo largo del día se podrán dar algunos débiles chubascos en el sur peninsular, así como, sobre todo, en el área mediterráneo, donde podrían afectar a Cataluña, las islas Baleares y la Comunidad Valenciana».

Parece que llega la primavera con fuerza: «En el resto del país será un día estable, con nubosidad escasa y el sol dominando el panorama. En cuanto a las temperaturas, el lunes bajarán el noreste y este, así como en áreas del interior, fruto de una masa de aire más fresca. Se darán, aun así, de valores por encima de los 16 ºC de forma casi generalizada en estas zonas. Por el contrario, subirán en el suroeste, donde podrían alcanzar máximas de hasta 25 ºC en áreas de Andalucía, como Sevilla. De cara al martes, la estabilidad y el sol reinarían un día más, con menos probabilidad de chubascos que el lunes. Las temperaturas se recuperarían de forma casi generalizada, con los 20 ºC alcanzándose ya en muchas zonas, incluyendo áreas de Castilla y León, Aragón o el Cantábrico».