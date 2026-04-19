La frase de Hemingway, escritor, que invita a reflexionar sobre la vida: «Se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar»
La frase de Albert Einstein, científico, que te hará reflexionar: «La vida es muy peligrosa…»
Ni rosas ni geranios: la planta que recomiendan los expertos para mejorar el ambiente de tu balcón
Albania desafía las megaconstrucciones con un túnel submarino de 70 km inspirado en el Canal de la Mancha que rompe todas las reglas
En un mundo dominado por la hiperconectividad, cobra especial relevancia una frase del escritor estadounidense Ernest Hemingway sobre la vida: «Se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar». Esta reflexión, aparentemente simple, resume el valor del silencio, la madurez y la sabiduría. Hablar es una habilidad temprana asociada al aprendizaje social, mientras que la capacidad de callar aparece como fruto de la experiencia y se convierte en una una herramienta de protección, de observación y de comprensión.
En este sentido, «aprender a callar» no significa renunciar a la palabra, sino dominarla. En plena era digital, en la que las redes sociales han transformado por completo la comunicación y la forma de relacionarse, la frase de Hemingway resalta el valor del silencio; aprender a callar implica aprender a escuchar, a observar y a reflexionar.
La frase más poderosa de Hemingway sobre la vida
La primera parte de la frase («se necesitan dos años para aprender a hablar») refleja una realidad innata: hablar es una de las primeras habilidades complejas que desarrolla el ser humano. Sin embargo, este aprendizaje inicial es sólo el comienzo, ya que la verdadera complejidad del lenguaje está en su uso consciente. Saber hablar no es lo mismo que saber comunicarse. Y saber comunicarse no es lo mismo que saber cuándo callar.
Aquí es donde la segunda parte de la frase adquiere todo su sentido: hablar se aprende temprano, pero callar se aprende tarde, porque requiere experiencia. Hemingway, en obras como «El viejo y el mar» o «Por quién doblan las campanas», construye mundos complejos a través de un lenguaje aparentemente simple. Lo que no se dice es tan importante como lo que se dice.
La frase también se puede interpretar como una metáfora del paso del tiempo. Los «dos años» iniciales representan la rapidez del aprendizaje básico, mientras que los «60 años» simbolizan la larga experiencia necesaria para alcanzar la sabiduría. Quizás la enseñanza más profunda de esta frase de Hemingway sobre la vida sea aprender a equilibrar palabra y silencio.
Las mejores reflexiones del escritor
- «Mejor tener un final de recorrido hacia donde ir; pero es el viaje lo que importa, al final»
- «¿Por qué los viejos se despiertan tan temprano? ¿Es para tener un día más largo?»
- «Toda mi vida he visto las palabras como si las estuviera viendo por primera vez»
- «El mundo nos rompe a todos, y después, muchos son fuertes en los lugares rotos»
- «No hay nada noble en ser superior a tu prójimo; la verdadera nobleza es ser superior a tu yo anterior»
- «Puede que no sea tan fuerte como creo, pero conozco muchos trucos y tengo una resolución»
- «Trata de entenderlo. Tú no eres un personaje de tragedia»
- «Todos somos aprendices en un oficio en el que nadie se vuelve maestro»
- «La sabiduría, el poder y el conocimiento tienen un secreto, es la humildad»
- «¿Nunca te da la sensación de que toda tu vida está pasando y no la estás aprovechando? ¿Te das cuenta de que has vivido casi la mitad del tiempo que tienes para vivir?»
- «Vive la vida plena de la mente, exaltado por nuevas ideas, intoxicado por el romance de lo inusual»
«Me encanta dormir. Mi vida tiene la tendencia a derrumbarse cuando estoy despierto, ¿sabes?»
- «Es bueno tener un final de recorrido hacia donde ir; pero es el viaje lo que importa, al final»
- «Cuando comienzas a vivir fuera de ti mismo, todo es peligroso»
- «Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con eso»
- «La parte difícil de escribir una novela es terminarla»
- «Si los demás me escucharon hablando en voz alta, pensarían que estoy loco. Pero como no lo estoy, no me importa»
- «No hay nada que escribir. Todo lo que haces es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar»
- «Bebo para hacer que otras personas sean más interesantes»
- «Te amé cuando te vi hoy y te amé por siempre, pero nunca te había visto antes»
- «Es tonto no tener esperanza. Es un pecado no pensar»
- «No soy infiel, cariño. Tengo muchos fallos, pero soy muy fiel. Estarás harta de mí, seré muy fiel»
- «Ya no soy valiente, cariño. Estoy todo roto. Me han roto»
- «Los seres más despiadados son siempre los sentimentales»
- «Estoy tratando en todas mis historias de transmitir la sensación de la vida real, no sólo para representar la vida, o criticar, sino para hacerla realmente viva»
- «Preocúpate un poco cada día y en la vida perderás un par de años. Si algo está mal, arréglalo si puedes. Pero prepárate para no preocuparte: la preocupación nunca arregla nada»
- «No hay un amigo tan leal como un libro»
- «La vida de cada hombre termina de la misma manera. Solo los detalles de cómo vivió y cómo murió distinguen a un hombre de otro»