La megainfraestructura de Hanói para frenar las inundaciones: una piscina bajo tierra equivalente a 50.000 piscinas olímpicas

Vietnam contará con la piscina subterránea más grande del mundo, equivalente a 50.000 piscinas olímpicas y 180 veces más grande que la de Japón, con una capacidad total de aproximadamente 125 millones de m³ y cuya construcción se prevé entre 2036 y 2045. En el marco del programa de planificación urbana a largo plazo que está llevando a cabo la ciudad de Hanói, una de las principales actuaciones será el desarrollo de una infraestructura subterránea a gran escala para abordar simultáneamente las inundaciones, la congestión del tráfico y la contaminación ambiental.

Según cálculos preliminares, este sistema podría contribuir a reducir los daños por inundaciones en la capital vietnamita, donde las precipitaciones pueden alcanzar hasta los 500 mm en un solo día. Cabe destacar que su capacidad proyectada es aproximadamente 180 veces mayor que la del sistema G-Cans de Tokio, que actualmente es el sistema de drenaje subterráneo más grande del mundo. En cuanto a su funcionamiento, según el modelo propuesto, el agua de lluvia se recogerá mediante túneles subterráneos, se canalizará a embalses centrales y, posteriormente, se bombeará al Río Rojo y el Río Duong cuando las condiciones lo permitan.

Hanói albergará la piscina subterránea más grande del mundo

En el contexto de las grandes ciudades vietnamitas como Ho Chi Minh y Hanói, que están impulsando planes de control de inundaciones y el desarrollo de infraestructura subterránea, se han intensificado también las alianzas empresariales en el sector del agua.

En este sentido, Gelex, a través de su filial Gelex Infra, se asoció con Petrosetco (PET) entre febrero y marzo de 2026 para crear varias entidades dedicadas a la infraestructura en Ho Chi Minh. En concreto, se constituyeron tres empresas: Gelex North Saigon Infrastructure 1, Gelex North Saigon Infrastructure Investment 2 y Gelex West City Infrastructure. Todas ellas tienen un capital inicial cercano a 10.000 millones de VND (aproximadamente 370.000 euros al cambio).

Este movimiento empresarial se produce en un contexto en el que Vietnam refuerza sus proyectos de resiliencia urbana frente a inundaciones, especialmente en zonas densamente pobladas. De hecho, se prevé el desarrollo de infraestructuras de gran escala, como la piscina subterránea más grande del mundo en Hánoi.

Suministro y tratamiento del agua en Vietnam

El mercado del suministro y tratamiento del agua en Vietnam en 2025, según el resumen ejecutivo del estudio de mercado, se define por un fuerte crecimiento, una elevada fragmentación y grandes necesidades de inversión hasta 2030. En términos generales, el sector incluye el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales y las redes de abastecimiento, con una concentración geográfica en las principales regiones urbanas como Hanói, Ho Chi Minh City, Hai Phong y Da Nang.

En primer lugar, el país cuenta en 2024 con aproximadamente 1.000 plantas de suministro de agua, con una capacidad de diseño instalada de 13,7 millones de m³/día. Sin embargo, el sistema presenta ineficiencias relevantes, ya que las pérdidas de agua (agua no contabilizada) alcanzan el 15,7 %, superando los estándares internacionales situados entre el 10 % y el 12 %. Además, el suministro está dominado por los diez principales operadores nacionales, aunque en los últimos años han aumentado la participación de empresas extranjeras a través de grandes proyectos, como Manila Water, WHA Utilities, JFE Engineering y K-Water.

En paralelo, el tratamiento de aguas residuales muestra importantes limitaciones estructurales. Actualmente existen 82 plantas centralizadas con una capacidad estimada de 2,3 millones de m³/día, pero menos del 18 % de las aguas residuales del país son tratadas, y la reutilización es inferior al 5 %, especialmente en zonas industriales. Asimismo, la oferta del sector es muy fragmentada, combinando grandes contratos internacionales, consorcios y numerosas pequeñas instalaciones gestionadas por actores nacionales.

En cuanto a la demanda, esta está impulsada por la creciente urbanización, que alcanza el 38,2 % en 2024 y se espera que llegue al 50 % en 2030. El consumo medio de agua corriente es de 98,6 litros por persona al día y sigue aumentando de forma constante. Además, el crecimiento industrial, especialmente en sectores intensivos en agua como el textil y la electrónica, incrementa aún más la presión sobre el sistema. A esto se suma que solo el 18 % de las aguas residuales reciben tratamiento, lo que evidencia una brecha significativa entre oferta y necesidad.

Respecto a la infraestructura, destacan múltiples plantas de suministro de agua, como la planta Thu Duc en Ho Chi Minh City con 300.000 m³/día, la planta Tan Hiep también en Ho Chi Minh City con 300.000 m³/día, la planta Song Duong en Hanói con 300.000 a 600.000 m³/día, la planta Phu Ninh en Quang Nam con 300.000 m³/día, la planta Kenh Dong en Ho Chi Minh City con 300.000 m³/día y la planta Lien Hong en Hanói con una capacidad de entre 300.000 y 450.000 m³/día.

Por otra parte, los costes de inversión en plantas de suministro y tratamiento presentan una gran variabilidad dependiendo de la tecnología, el alcance de las redes y los requisitos técnicos. Asimismo, los precios de materiales y equipos importados varían considerablemente, siendo los productos de China, Corea del Sur y Japón generalmente más competitivos que los europeos o norteamericanos, según el ICEX.