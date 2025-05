La AEMET confirma la peor noticia para España: lo que llega en horas no nos lo esperábamos

Lo que llega en horas no nos lo esperábamos, la AEMET confirma la peor noticia para España, será mejor que nos preparemos para lo peor en estas jornadas del puente de Mayo. Tendremos que empezar a prepararnos para lo que está por llegar, en unos días en los que quizás no hubiéramos imaginado lo que puede pasar en este puente de Mayo tan esperado. Tocará ver qué es lo nos está esperando en estas jornadas que hasta la fecha pensábamos que podríamos descubrir con la mirada puesta a unos cambios significativos.

Lo que llega en horas no nos lo esperábamos

La peor noticia para España la confirma la AEMET

La AEMET ha explicado en su página web lo que pasará en las próximas horas: «El viernes, la entrada de un sistema frontal desde el suroeste, asociado a una borrasca atlántica, traerá inestabilidad en toda la Península. Se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas en el centro-este peninsular, interior de Galicia y Extremadura, que ocasionalmente podrán estar acompañados de granizo. Precipitaciones que pueden ser localmente persistentes al sur del sistema Central. En el extremo sureste y Baleares las lluvias serán menos probables, siendo débiles y dispersas en el resto del territorio peninsular. Se prevé abundante nubosidad media y alta, aunque al final del día tenderán a abrirse algunos claros, especialmente en la mitad oeste peninsular. En Canarias, predominarán los cielos despejados en general con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional en esas áreas, especialmente durante las horas centrales del día».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en todo el territorio, con bajadas que podrán ser moderadas o notables en el valle del Ebro y tercio suroeste. En contraste, en el litoral cantábrico y puntos del sureste interior se prevén ascensos moderados. Respecto a las mínimas, se esperan ascensos generalizados, siendo más destacados en el tercio oeste y noreste peninsular. No se prevén heladas. El viento, débil o moderado, será de componente sur en la mitad oeste peninsular, y de componente este en la mitad este. En litorales del sur de Galicia, tenderá a arreciar con el paso del día, pudiendo ser fuerte y con rachas muy fuertes. En el archipiélago canario, los vientos serán del noroeste, de intensidad ligera a moderada, tendiendo a amainar y a orientarse hacia el norte conforme avance la jornada».

Las alertas estarán activadas en estas zonas del país: «Chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas en el centro-este peninsular, interior de Galicia y Extremadura. Precipitaciones que pueden ser localmente persistentes al sur del sistema Central». Tendremos que ir preparando el paraguas a medida que vamos descubriendo que llega un sistema del todo inesperado.