La AEMET confirma un bajón en las temperaturas tras Semana Santa y advierte: «A partir del…»

Tras Semana Santa la AEMET advierte y confirma un importante bajón de las temperaturas a partir de este día. Será mejor que nos empecemos a preparar para decirle adiós a este sol que parece que se desaparecerá a la misma velocidad de lo que lo hará la haber llegado con tanta fuerza en estos días que tenemos por delante. Es hora de reconocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

El tiempo puede convertirse en el protagonista de estas jornadas festivas en las que deberemos empezar a pensar en este destacado cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que no estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca se moverá a toda velocidad de tal forma que tocará reconocer esta transformación que quizás vamos a vivir mucho antes de lo que esperaríamos. Justo después de la Semana Santa es lo que pasará.

A partir de este día viviremos un cambio de tiempo importante

Esta Semana Santa en gran parte del territorio hemos vivido una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Son días de vacaciones en los que deberemos estar preparados para todo.

Estos días en los que realmente parecerá que llegue el cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Esta Semana Santa puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Estas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Al contrario de lo que parecía que llegaría en breve hemos tenido un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Este mal tiempo que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede marcarnos, la realidad es que no estará activo sino todo lo contrario. Tendremos que avanzarnos en el tiempo, no a disfrutar del momento, sino que nos intentamos adelantarnos en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Un bajón de temperaturas nos espera tras la Semana Santa

La realidad de este tiempo que parece que acabará siendo la antesala de algo más, con ciertos elementos que se convertirá en un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que acabará siendo esencial.

Estos días el anticiclón nos sumergirá de lleno en un casi aumento de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden ser esenciales. Los expertos de la AEMET no dudan en adelantarse a la previsión del tiempo que nos advierte de que.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en todo el país, con cielos despejados o poco nubosos con nubosidad de tipo alto. Únicamente en el área cantábrica y litorales de Galicia se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos dando lugar a probables bancos de niebla matinales. Asimismo se dará nubosidad de evolución en montañas del centro y norte, sin descartar algún chubasco ocasional en el Pirineo o Ibérica. En Canarias, se espera algo de nubosidad en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, en el resto, poco nuboso o con intervalos nubosos.

Las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país, exceptuando los archipiélagos, con pocos cambios, y en Galicia donde descenderán. Para el caso de las máximas también se prevén descensos, que llegarán a notables, o puntualmente extraordinarios en el Cantábrico. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 25 grados en amplias zonas del nordeste peninsular, Levante, meseta Norte y especialmente en el cuadrante suroeste, donde podrían puntualmente superarse los 30 grados».

A partir de este mismo domingo las alertas estarán activadas: «Descenso notable, puntualmente extraordinario, de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica. Soplará levante en Alborán y con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; con intervalos de viento moderado, del sur en Baleares y litorales de la fachada oriental, y de oeste rolando a este en el Cantábrico. Viento flojo en el resto, predominando la componente norte en Canarias y las este y sur en el resto».

Nos espera en estos días un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos momentos en los que empezaremos a ver llegar una destacada transformación en las temperaturas.