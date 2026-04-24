Muere repentinamente el internacional nigeriano Michael Eneramo, ex jugador del Besiktas

El fútbol africano y mundial se encuentra de luto tras confirmarse la repentina muerte del ex delantero nigeriano Michael Eneramo, antiguo jugador del Besiktas e internacional con la selección de Nigeria, que ha perdido la vida de manera repentina a los 40 años. La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en su país natal como en los clubes donde dejó huella a lo largo de su carrera, especialmente en Turquía.

Según las primeras informaciones, Michael Eneramo falleció este viernes en Nigeria tras sufrir un colapso repentino jugando un partido de fútbol amistoso. A pesar de los intentos por reanimarlo y su traslado a un centro médico, no se pudo evitar el fatal desenlace y en su país lloran la muerte del que también fuera jugador del Sivasspor, Karabükspor, Manisaspor, o del Al-Ettifaq de Arabia Saudí, antes de retirarse.

Michael Eneramo desarrolló una destacada trayectoria como delantero, siendo especialmente recordado por su etapa en el Espérance de Túnez, donde se convirtió en uno de los atacantes extranjeros más influyentes de la historia del club. Durante su primera etapa entre 2005 y 2011, anotó 51 goles en 86 partidos, contribuyendo de manera decisiva a la consecución de varios títulos nacionales e internacionales.

Luto por Michael Eneramo

Michael Eneramo anunció su retirada del fútbol profesional en torno a 2018-2019, pero continuó vinculado al deporte. En los últimos años había impulsado una academia de fútbol en Nigeria, dedicada a la formación de jóvenes talentos, lo que reforzó su presencia en el mundo del fútbol en su país.

La Federación Nigeriana de Fútbol y numerosos clubes y ex compañeros han expresado su pesar por la pérdida de uno de los delanteros más reconocidos de su generación. Mensajes de condolencias han inundado las redes sociales, destacando no solo su talento y su carrera, sino su personalidad y la labor que hacía ayudando a los jóvenes deportistas en Nigeria.

«El ex delantero internacional nigeriano Michael Eneramo se desplomó y murió en el campo de Ungwan Yelwa, Kaduna, el viernes por la mañana, durante un partido amistoso local en el que había jugado toda la primera mitad. Los primeros informes indicaron que Eneramo aparentemente sufrió un paro cardíaco cinco minutos después del inicio de la segunda mitad del partido amistoso. Nació el 26 de noviembre de 1985 en Kaduna», comienza el comunicado de la federación.

«Esto es devastador. Me faltan las palabras en este momento. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano la fortaleza para sobrellevar la pérdida», dijo el secretario general de la NFF, Dr. Mohammed Sanusi. Un Michael Eneramo que disputó 10 partidos con la selección absoluta de Nigeria tras rechazar ofertas de Túnez para obtener la nacionalidad de ese país.

«Apodado Al Dababa (El Tanque) por los aficionados del Esperance Sportive de Tunis, uno de los clubes más importantes de Túnez y África, Eneramo era muy querido en el país norteafricano por su juego seguro, que le valió al Esperance numerosos títulos. También jugó en clubes de primer nivel como el Besiktas, el Sivasspor y el Istanbul Basaksehir en Turquía», finaliza el comunicado.