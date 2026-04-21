Apuñalan al futbolista Alamara Djabi, herido de gravedad: difunden la foto del sospechoso en Dinamarca

Conmoción en Dinamarca, en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. El joven futbolista Alamara Djabi, jugador del FC Midtjylland, ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado en un suceso que ha causado gran impacto. A pesar de la gravedad inicial, el deportistsa se encuentra fuera de peligro después de haber sido operado con éxito, según han confirmado fuentes médicas.

El ataque ocurrió en circunstancias que todavía están siendo investigadas. Alamara Djabi fue trasladado rápidamente al hospital, donde ingresó en estado grave y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. La operación se desarrolló sin complicaciones y su evolución es positiva, lo que ha permitido a su club confirmar que su vida no corre peligro, aunque seguirá en observación y probablemente no vuelva a jugar en un tiempo.

La policía danesa ha reaccionado con rapidez y mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Como parte de las labores de búsqueda, las autoridades han difundido la imagen del principal sospechoso del ataque, con el objetivo de recabar información que permita localizarlo lo antes posible. Su nombre es Moussa Habib Jensen y tiene 20 años. También se están revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios que ayuden a reconstruir los hechos.

Manden der er mistænkt for knivstikkeriet på FC Midtjyllands Alamara Djabi https://t.co/v8QxDl7V8G pic.twitter.com/Ks5ox3yZ7M — Oliver Okstrøm (@OliverOkstrom) April 21, 2026

Alamara Djabi está fuera de peligro

«La Policía de Midt- y Vestjylland está buscando a un hombre de 20 años sospechoso de estar detrás de un apuñalamiento ocurrido en Herning durante la noche del domingo. El sospechoso ha sido identificado como Moussa Habib Jensen. Se le describe como un hombre de aproximadamente 192 cm de altura, de constitución robusta, piel clara, con cabello corto oscuro y barba completa oscura. La policía solicita a cualquier persona que haya visto a Moussa Habib Jensen o que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto llamando al teléfono 114», publican en medios daneses.

Desde el FC Midtjylland han mostrado su apoyo al jugador y a su familia en estos momentos complicados. El club ha pedido respeto y tranquilidad mientras Djabi continúa recuperándose, destacando la fortaleza del joven futbolista ante una situación tan delicada. «Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con cuchillo y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades y apoya a él y a su familia», publicaron.

El caso ha generado preocupación y ha tenido repercusión más allá del ámbito deportivo, reabriendo el debate sobre la seguridad y la violencia en espacios públicos en Dinamarca. Mientras tanto, el foco principal sigue puesto en la recuperación del jugador, que evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. Por ahora, no se ha confirmado el motivo del ataque y la investigación sigue en marcha. Se espera que en los próximos días puedan conocerse más detalles sobre lo ocurrido.