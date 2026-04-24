Se insta a los españoles a no hacer deporte en la calle y salir con mascarilla FPP2

Salir con mascarilla FPP2 a hacer deporte en la calle es algo que se deberá hacer ante un fenómeno que puede afectarnos de lleno. En especial si tenemos en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Son tiempos de poner una serie de novedades por delante que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de apostar por esta situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Estos días en los que cada detalle cuenta nos damos cuenta de que vivimos en una primavera con un tiempo que suele ser propicio a determinados cambios que pueden llegar casi sin avisar. Estas jornadas en las que realmente cada elemento cuenta y podría acabar siendo la antesala de algo más. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial que tengamos en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno.

No hacer deporte en la calle

Con la llegada de un fenómeno poco común, pero muy intenso. Nada más y nada menos que una calima que llega con fuerza este fin de semana. Tocará empezar a visualizar determinados cambios que, sin duda alguna, se acabarán convirtiendo en la antesala de algo más.

Será el momento de poner en práctica algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este polvo en suspensión que llega de lejos, puede sumarse a una primavera de lo más intensa en las que las alergias se disparan.

Los problemas respiratorios pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tocará empezar a ver llegar un giro destacado de guion. Una novedad clave que, sin duda alguna, podrá convertirse en la antesala de algo más.

Este simple gesto que consiste en hacer deporte en la calle puede acabar siendo el que nos aportará una novedad destacada en estos días en los que cada detalle contará. De tal forma que tocará conocer en primera persona lo que realmente puede pasar en breve.

Se insta a los españoles vulnerables a usar mascarillas FPP2

Como en tiempos de la pandemia, la calidad del aire acabará siendo la que nos marcará de cerca, en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios de tendencia que serán esenciales.

Los expertos de El tiempo nos explican lo que puede pasar en breve. Uno de los grandes de nuestro país Roberto Brasero desde Antena 3 lanza una importante advertencia: «Este viernes empezará con nubes y chubascos en las dos mesetas. Será la continuación de estas tormentas que ya tenemos este jueves por la tarde por el sur y centro peninsular y que van a ir a más: seguirán durante la madrugada, alguna fuerte por Extremadura y el Sistema central, y todavía tendremos nubes en esas zonas mañana por la mañana. Luego, tras unas horas de aparente calma, por la tarde volverán a surgir tormentas y esta vez las lluvias alcanzarán a más zonas. Atención a las tormentas que serán más fuertes y podrían dejar granizo en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura».

Siguiendo con la misma explicación: «Todo ello vendrá acompañado de un descenso generalizado de temperaturas que hará de este viernes un día muy distinto al resto de la semana. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas. En la Peninsula y Baleares bajarán las máximas: un descenso de entre 4 a 6 grados en la mayor parte de la peninusula y hasta 8 de golpe en Palencia, Segovia, Toledo, Albacete, interior de Murcia y gran parte de Andalucía. Desde luego, un viernes nada caluroso».

Este fin de semana empezará con fuerza con estas lluvias que irán acompañadas de este fenómeno: «Las temperaturas del sábado serán similares, ya no bajarán más. Donde puede estar lloviendo por la mañana es en zonas del sureste peninsular y Melilla (continuación de las tormentas del viernes noche) pero la previsión dice que luego se retirarán, y por la tarde volverán a surgir nuevas nubes de evolución, esta vez con chubascos en el Sistema Central, Cordillera Cantábrica, los Pirineos y sierras de Andalucía así como áreas próximas de estas zonas montañosas. Donde no se esperan tormentas es en Galicia, litoral cantábrico, Canarias, Baleares y este de Cataluña . El domingo las temperaturas volverán a subir ya con menos actividad tormentosa, aunque no desaparecerán del todo y por la tarde podrían surgir de nuevo en el cuadrante noroeste, así como en los Pirineos, el sureste, Ceuta y Melilla».