El periodista de OKDIARIO y escritor Diego Buenosvinos ofreció una charla sobre periodismo y justicia a internos de uno de los módulos de Alcalá-Meco (Madrid), en el marco de las actividades impulsadas por ASEMED. La sesión se centró en el papel de los medios de comunicación en los procesos judiciales y en la tensión permanente entre el derecho a informar y el derecho a un juicio justo, como señaló el director del programa de Justicia Restaurativa en base al convenio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación Española de Mediación, Jesús Lorenzo Aguilar.

La iniciativa forma parte de un programa más amplio de formación y reflexión en el que también han participado otros perfiles del ámbito jurídico, como los magistrados del Tribunal Supremo, Juan Sánchez Melgar o Manuel Marchena, en encuentros organizados por ASEMED con el objetivo de acercar el funcionamiento de la justicia a los centros penitenciarios. En el encuentro estuvo presente Carolina de Blas, coordinadora del programa de FPP.

Durante su intervención, Diego Buenosvinos subrayó que «vivimos en una época en la que la información circula a una velocidad que supera incluso nuestra capacidad de comprenderla. Cada minuto se publican cientos de noticias, opiniones, imágenes y titulares. En medio de ese flujo constante, hay dos palabras que parecen entrelazarse de manera inevitable, periodismo y justicia».

Así, señaló también que «el periodismo, en su esencia más pura, nace con una vocación: contar lo que ocurre. La justicia, por su parte, tiene otra misión: decidir qué es lo correcto, establecer responsabilidades, reparar daños. Una informa; la otra juzga. Sin embargo, en la práctica, ambas se cruzan constantemente. Y ese cruce no siempre se entiende y no es sencillo».

«El periodismo tiene una función que podríamos llamar fundacional: es el primer relato de los hechos. Es quien pone palabras a lo ocurrido, quien selecciona qué es relevante y qué no, quien decide qué merece ser contado».

Derecho a la información

Y es que, «el derecho a la información es esencial para la democracia. Sin periodismo libre, el poder actúa sin control. Los casos de corrupción, abuso o injusticia muchas veces salen a la luz gracias a investigaciones periodísticas», aseguró.

El periodista de OKDIARIO también reflexionó sobre la era digital y la inmediatez informativa, al señalar que «la velocidad de las redes sociales ha cambiado completamente la forma de consumir información, pero la justicia sigue necesitando tiempo».

Finalmente, concluyó que «periodismo y justicia tienen un objetivo común: la búsqueda de la verdad, aunque lo hagan desde caminos distintos. El mejor periodismo no es sólo el que informa, sino el que informa sin alejarse de la justicia».