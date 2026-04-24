Alerta en Ibiza por una plaga de serpientes: más de 4.000 ejemplares están acabando con la lagartija pitiusa y va a peor

Alerta en Ibiza por una plaga de serpientes: más de 4.000 ejemplares están acabando con especies autóctonas y va a peor. Si en 2024 fueron 3.800 los ejemplares de estos reptiles capturados, el año pasado se alcanzó la cifra de 4.400 tras reforzar el Govern balear el dispositivo de control con más recursos humanos, más trampas y nuevas medidas de conservación para proteger a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis).

Por este motivo, el Ayuntamiento del municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja ha puesto a disposición de los vecinos trampas para el control de serpientes. La iniciativa está dirigida exclusivamente a viviendas que dispongan de placa de código de emergencia y tiene como objetivo contribuir a la protección de la lagartija ibicenca.

Las personas interesadas deberán solicitar las trampas mediante registro de entrada, indicando en la petición el número de placa correspondiente a la vivienda. La recogida de las trampas se realizará el 20 de mayo en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.

Desde el Consistorio se recuerda, a través de un comunicado, que estas trampas son seguras y selectivas, ya que están diseñadas para capturar serpientes sin afectar a otras especies del entorno. Su uso forma parte de las medidas de control y prevención impulsadas para reducir la presencia de serpientes en zonas habitadas y espacios naturales próximos.

El equipo municipal destaca la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones, especialmente en aquellas viviendas ubicadas en entornos rurales o zonas donde se haya detectado presencia de serpientes. La instalación de estas trampas permite actuar de forma responsable y contribuir a la conservación del patrimonio natural del municipio.

La lagartija ibicenca es una especie propia de las Pitiusas y uno de los símbolos más representativos de la fauna local. La presencia de serpientes supone una amenaza para su supervivencia, por lo que el control de estas especies invasoras resulta clave para preservar el equilibrio ecológico y proteger la biodiversidad del entorno.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente, la conservación de las especies autóctonas y la implicación de la ciudadanía en el cuidado del territorio.