Las capturas de serpientes invasoras en Ibiza y Formentera baten todos los registros conocidos, y la cifra más alta registrada desde el inicio del programa de control ante una de las principales amenazas ambientales que afectan actualmente a las Islas.

Si en 2024 fueron 3.800 los ejemplares capturados, el año pasado se alcanzó la cifra de 4.400 tras reforzar el Govern el dispositivo de control con más recursos humanos, más trampas y nuevas medidas de conservación para proteger a la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis).

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern, Ana Torres, ha destacado que se trata de una emergencia ecológica progresiva propia de los ecosistemas insulares, que requiere una respuesta sostenida, coordinada y basada en el conocimiento científico.

Durante la reunión, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna Silvestre de las Islas (Cofib) ha presentado los resultados de la campaña de 2025, que consolidan el incremento de los esfuerzos desplegados en los últimos años y, al mismo tiempo, evidencian la magnitud del reto.

Uno de los cambios más significativos ha sido la decisión estratégica de mantener activo el trampeo durante todo el año, incluidos los meses de invierno, por primera vez desde el inicio del programa. Esta medida ha permitido consolidar el control en zonas clave y anticipar el despliegue de la campaña de 2026.

Para este año, el Govern prevé un nuevo salto en la capacidad operativa. El dispositivo alcanzará las 13 personas dedicadas al control de ofidios en las Pitiusas, con un incremento del 44% de los recursos humanos, y se continuará ampliando el número de trampas, con el objetivo de actuar de manera más intensiva sobre el frente de expansión de la serpiente de herradura hacia el oeste.

Además, se reforzará la presencia en áreas de alto valor ecológico y en puntos estratégicos del litoral, especialmente aquellos que conectan con los islotes, donde ya se ha confirmado la presencia de serpientes en varios enclaves.

Este hecho supone un riesgo crítico para la lagartija pitiusa, ya que los islotes concentran poblaciones con una elevada singularidad genética, únicas en el mundo. Tal y como se ha expuesto durante la reunión, la colonización de estos espacios por parte de las serpientes implica una amenaza directa de desaparición para estas poblaciones.

Ante esta situación, el Govern ha activado una nueva estrategia de conservación que combina medidas de bioseguridad, control intensivo y actuaciones directas sobre la especie.

Una de las actuaciones que hay que destacar es el despliegue de una red de refugios libres de serpientes en Ibiza, concebidos como espacios seguros para preservar poblaciones de lagartija. El primero ya se ha construido en Can Marines y se prevé ampliar esta red en los próximos meses con nuevos emplazamientos estratégicos.

En la isla de Ibiza, con 1.930 trampas instaladas, se han capturado 3.604 serpientes, la cifra más alta registrada desde el inicio del programa de control.

De estas, 3.528 corresponden a serpiente de herradura, una especie que continúa expandiéndose de forma acelerada y que ya ocupa una parte muy significativa del territorio insular.

En Formentera, con 505 trampas, se han capturado 893 ejemplares, mayoritariamente de serpiente blanca, que se mantiene establecida en la zona de la Mola.

Paralelamente, se han detectado y capturado ejemplares puntuales de serpiente de herradura en el entorno del puerto de la Savina, lo que confirma la presión constante de entrada desde Ibiza y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.