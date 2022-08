4.000 cachorros de Beagle buscan hogar tras ser rescatados de un laboratorio

Miles de cachorros Beagle buscan un hogar después de ser rescatados de un laboratorio en el que experimentaban con ellos. Estados Unidos ha mostrado la peor cara de la experimentación con animales. Muchos son los laboratorios que utilizan los perros, en especial de la raza Beagle, para experimentar con ellos. Son muy dóciles, algo esencial para poder realizarles todo tipo de pruebas. Virginia ha sido el lugar en donde han descubierto miles de cachorros que han podido ser liberados de su triste final, ahora buscan casa lejos del horror vivido.

Buscan un hogar para 4.000 cachorros de Beagle rescatados de un laboratorio

El criadero de Cumberland, perteneciente a la empresa Envigo RMS, es el que ha sido investigado por la forma en que trataba a los cachorros. Miles de crías estaban en condiciones insalubres esperando su marcha a unos laboratorios en los que encontrarían su triste final. Una demanda realizada por grupos animalistas ha permitido liberar a estos cachorros.

‘Humane Society’ es la organización que se ha hecho cargo de estos cachorros a los que buscan un hogar. Se trata de la cantidad de animales más grande jamás liberada de un final para el que no deberían estar preparados. La experimentación con esta raza o con cualquier otro animal está prohibido en algunos países.

Reino Unido o Nueva Zelanda son países que hace décadas que prohibieron la experimentación con todo tipo de animales. La Universidad de Barcelona recibió hace unos meses la llegada de una demanda similar que supuso la salvación de algunos de estos perros. Pero no todos tienen la misma suerte.

Son demasiados los perros Beagle que sufren las consecuencias del ser humano. Ellos son la base de determinadas experimentaciones que los usan como conejitos de indias, muchos mueren después de recibir más de una dosis de elementos que podrían suponer el final de su vida.

En el criadero de Estados Unidos no se daba de comer a las madres gestantes o incluso permitían que los animales convivieran con sus excrementos durante días. Un total de 10 perros murieron de frío al no tenerlos en lugares habilitados para su cuidado. Ante un invierno que ha sido especialmente frío los Beagle sufrieron las consecuencias de un criadero que los trababa como mercancía y no como los seres vivos que son.

La organización que los rescató busca un hogar para toda la vida para los 4.000 cachorros que fueron víctimas de esta explotación. De momento la empresa que gestionaba estos cachorros y los usaba como fuente de experimentación tendrá que buscar otra alternativa o buscar otro tipo de animales.