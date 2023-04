Ya está aquí la primavera, ¿por qué dormimos tan mal en esta época del año?

Fact checked

La primavera nos encanta siempre, es la antesala del verano y las vacaciones, horas de descanso, planes con la familia o viajes esperadísimos. Pero también es una época del año que trae algunos problemas de sueño entre la población y, por tanto, cansancio y fatiga durante todo el día.

A esto debemos sumar que, en general, en España dormimos bastante mal, según cifras de la Sociedad Española de Neurología (SEN): alrededor de cuatro millones de personas en nuestro país tienen algún trastorno del sueño. Añade, además, que entre un 20% y un 48% de la población adulta en España tiene dificultades para iniciar el sueño, un hecho que entorpece las actividades diarias y cotidianas.

Las razones por las que cada día hay más problemas de sueño son diversas, según los especialistas. En primer lugar, hay más diagnósticos alrededor de estos problemas; en segundo lugar, las preocupaciones sociales y económicas; y en tercer lugar, los cambios horarios y estacionales, como es el caso de la llegada de la primavera y el cambio de hora al horario de verano.

Cuatro millones de personas tienen problemas de sueño

El Dr. Emilio Rodríguez, director de la Unidad de Sueño de Quirónsalud Miguel Domínguez, destaca que en este momento «hay un mayor conocimiento de la patología ligada al sueño, gracias a la aparición de las Unidades de Sueño, así como de los Laboratorios de Sueño en los centros hospitalarios».

En cualquier caso, también detalla el especialista que los problemas de descanso de la población, tal y como citábamos, tienen que ver con «circunstancias concretas como ocurre con el insomnio. Hoy en día han aumentado los problemas de ansiedad y las depresiones, lo que lleva a padecer problemas de sueño en gran medida».

No podemos tampoco negar, y así lo explica el Dr. Rodríguez, que el contexto social y económico también influye a la hora de iniciar el sueño, eso sin olvidar el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19. «Durante esta crisis sanitaria vivimos cambios bruscos de vida, así como de horarios de sueño. Al estar confinados cambiaron nuestros biorritmos vigilia-sueño, los cuales nos produjeron alteraciones en el sueño».

Eso sin contar, aclara, «la angustia que se creó debido a todo lo que rodeó la pandemia, incluidas experiencias dramáticas personales y familiares, no ayudaron precisamente a una estabilidad/calidad del sueño».

El peso de la primavera y el otoño

Las estaciones de primavera y otoño, afirma el Dr. Rodríguez, son los periodos de tiempo que más afectan negativamente al descanso de las personas. «En el caso de la primavera, es una época en las que se agudizan más los problemas emocionales y eso repercute en el sueño. Los cambios en torno a la duración del día y la noche seguramente influyen de forma negativa en el descanso», aclara.

A los posibles problemas emocionales de la primavera debemos sumar el cambio de hora. «Siempre afecta de forma negativa, aunque su influencia se reduce a unos días. Eso sí, siempre afecta de forma más negativa a sectores más vulnerables de la población, como los ancianos y los niños y las personas que ya tienen problemas de sueño de manera habitual», añade el especialista.

¿Podemos hacer algo para dormir mejor?

El Dr. Rodríguez señala que es importante llevar a cabo unas rutinas y horarios que tengan nuestra mente ordenada. «Como en cualquier época del año, es importante mantener un horario de sueño adecuado y, además, estar atentos a nuestros problemas emocionales», comenta.

Es posible, de todos modos, y a tenor de las palabras del especialista, que en algún momento todos podamos tener problemas de descanso y conciliación del sueño, de modo que no debemos alarmarnos si de forma esporádica no dormimos bien. Eso sí, explica, no obstante, que «si el problema del sueño dura más de una semana o si se mantiene varios días después de una o dos semanas sin conciliar bien el descanso, se debe acudir a un especialista».

Algunos consejos para un mejor descanso

Hay algunas recomendaciones que podemos seguir para tener un sueño más reparador. El Dr. Rodríguez comenta que es importante tener una dieta sana, hacer ejercicio diario, no consumir alcohol, comidas y/o fármacos alertizantes, usar la cama solo para dormir, evitar la utilización de ordenadores, tabletas, o mirar el teléfono móvil antes de dormir. «Importante, además, que hagamos una cena ligera y que nuestra habitación de descanso esté libre de ruidos durante la noche y con una temperatura adecuada», explica.

Comenta también que «la higiene del sueño es la mejor terapia; pero si con eso no llega, hay que plantearse cuáles son los problemas que nos causan la alteración del sueño, ya que muchas veces nos ponemos a buscar terapias alternativas o soluciones que no son eficaces o que agravan el problema».

Dormir más no significa dormir mejor

El sueño en cada persona es diferente, detalla el especialista, ya que hay quienes con pocas horas de descanso se sienten bien y con energía. «Algunas personas pueden dormir pocas horas y, sin embargo, no tienen ninguna clínica durante el día que se pudiese relacionar con el hecho de dormir pocas horas. Por el contrario, algunas personas que duermen muchas horas se pueden levantar cansadas y dormitar por el día, como es el caso de los enfermos con Síndrome de Apnea del Sueño (SAS)», aclara.

Es decir, de alguna forma podemos afirmar que dormir bien no sólo es una cuestión de horas de sueño y descanso, sino de la calidad del mismo. «La calidad está en relación con los ciclos del sueño, su estabilidad y la adecuada presencia de las distintas fases de sueño», añade el Dr. Rodríguez.

España, un país en el que se duerme mal

Como curiosidad, hoy en día dormimos dos horas menos que antes de la Revolución Industrial, pero sobre todo en España. «Somos uno de los países del mundo donde peor dormimos, posiblemente debido a la relación que tenemos con nuestros hábitos sociales y de trabajo», comenta el especialista.