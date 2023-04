Toma nota: los alimentos que pueden provocar llagas en la boca

Fact checked

Los alimentos que consumimos no sólo se diferencian por la forma en que están hechos y sus aportes nutricionales al organismo. Algunos de ellos pueden provocar efectos negativos si somos propensos a determinados trastornos o enfermedades comunes. Citando un ejemplo, existen diversos alimentos que pueden provocar llagas en la boca.

Si eres de aquellos que regularmente sufren este problema, es mejor que te mantengas lejos de estas opciones. Recomendamos que busques otras alternativas de iguales aportes nutricionales, pero menos agresivas con la cavidad bucal.

Los alimentos que pueden provocar llagas en la boca

La respuesta es sí, que hay alimentos que aumentan las probabilidades de que nos aparezcan llagas en la boca con el tiempo. Esto no quiere decir que su formación será inmediata pero si insistimos en ingerirlos, es posible que padezcamos de este problema algo doloroso.

Las llagas, aftas o úlceras bucales, como también se las conoce, son lesiones que consisten en la pérdida de mucosa de la boca. Cuando ésta se daña, las capas internas de la cavidad bucal quedan desprotegidas y el dolor que se siente llega a ser insoportable.

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela ha establecido que la cafeína y las bebidas alcohólicas son las principales enemigas de una boca saludable en lo que respecta a las llagas. Por eso deberías reducir su consumo si eres propenso a las aftas.

Luego, hay otros alimentos aparentemente saludables que tampoco son recomendables para los pacientes con úlceras bucales. Podemos hablar de las frutas ácidas como la piña, la lima, las uvas, las fresas, los limones, las naranjas o incluso los tomates.

Además, es conveniente evitar el chocolate porque contiene un alcaloide llamado obromida que puede generar mayor sensibilidad.

Finalmente, es desaconsejable comer picante, ya que este tipo de comidas tienden a empeorar los síntomas de las llagas y aftas.

Esto no quiere decir que los alimentos dichos anteriormente no sean saludables, al contrario, especialmente las frutas aportan diversidad de vitaminas y minerales, y previenen de resfriados. Pero si eres más sensible a este problema bucal, entonces es mejor reducir su consumo o evitarlo al menos durante el tiempo en que tienes tal afección.

Por qué aparecen las llagas en la boca

Según clínica Sicilia, pueden aparecer espontáneamente, también existen causas que pueden favorecer su aparición como la bajada de defensas y déficits vitamínicos, el estrés, por genética, sufrir infecciones virales como la gripe, roces ocasionados por la ortodoncia o prótesis dentales, cambios hormonales o la alimentación.