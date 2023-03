Los truquillos para tener una boca siempre fresca y con buen aliento

Fact checked

La halitosis se define como un olor desagradable que procede del aliento de una persona y que proviene de la boca, la cavidad nasal, los senos paranasales o la faringe, es más común de lo que pudiera parecer. Es la tercera causa de consulta al odontólogo y su prevalencia. Por esto conviene saber qué hacer para tener una boca siempre fresca y con buen aliento.

Mantener una buena higiene bucal es clave para que este problema se evite y se reduzca en gran manera.

Qué hacer para tener una boca siempre fresca

Cepillado tres veces al día tras cada comida

Es una de las claves esenciales para mantener un aliento fresco y cuidar tus dientes. Por esto se aconseja cepillar tanto dientes como lengua y esto evitará las bacterias y el sarro, responsable del mal aliento una gran parte de las veces.

Hidratarse

Hay que beber más agua. No sólo evitará que nos deshidratemos si no que la boca seca es también una de las causas de que nuestra boca no esté cómo corresponda.

Limpiezas bucales profesionales

Aunque creamos que con el cepillado ya es suficiente, no es así. Las bacterias se acumulan porque a veces no llegamos a diversos rincones de los dientes. Es preciso realizar limpiezas bucales en el dentista, al menos cada seis meses o una vez al año.

Evitar ciertos alimentos

Es el caso de la cebolla o el ajo. Además de poder evitar el picante, la cafeína y muchos otros alimentos. Una vez hemos acabado de comer, no te olvides del cepillado dental.

Visita al médico

Si haces estas cosas y aún así el aliento sigue sin estar fresco, una de las cosas que debes hacer es visitar al médico. Es normal que pueda examinar varios parámetros como los senos paranasales.

Pues, aunque no lo sepas hay infecciones sinusales que pueden producir hasta el 10% de los casos de mal aliento.

Según qué medicamento

Lo mejor es preguntar al médico, porque hay determinados fármacos que provocan mal aliento. Lo importante es que suelen secar la boca y como no podemos estar bebiendo agua a cada momento, sucede que la boca no está tan fresca como debería.

Ni fumar

Esto también hace que la boca esté más seca de lo normal, así que abandonar el tabaco es una de las mejores cosas que podemos hacer.

Mastica menta y otras hierbas

Por suerte, contamos con diversas hierbas que se pueden masticar para este problema. es el caso de la menta, que además se puede comer sola o bien con diversos alimentos. Otras son el eucalipto, eneldo y el perejil.