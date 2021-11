Los casos de Covid remiten en España pero lo hacen menos que en otros países de nuestro en torno. La razón se explica porque España podría haber llegado ya a la inmunidad de grupo, tal como plantea la revista científica The Lancet, que analiza el caso de nuestro país en comparación con otros lugares.

En esta publicación no se afirma si se ha llegado pero si se preguntan si esto es posible. Pues las altas tasas de vacunación en nuestro país, que supera el 80%, explicarían que las incidencias de covid aquí sean ahora más bajas.

Comparación con otros países

Nuestros países vecinos, como Reino Unido, Italia o Francia tiene situaciones peores y especialmente en Reino Unido el numero de casos diarios de contagiados es realmente grande, llegando a los 30.000 y 50.000 casos por día. Esto puede deberse, analizando el caso de España, a que allí cuentan con un 68% de la población totalmente vacunada.

La revista pone de manifiesto todo ello, puesto que ciertos países han tenido que confinarse parcialmente, pero en España se ha abierto el ocio nocturno mientras que las normas de restricción son cada vez menores. De hecho, los aforos en restaurantes y otros lugares de ocio ya no existen, por el momento.

¿Inmunidad de rebaño?

Aunque la revista indica que no se sabe exactamente cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño, porque se hablaba de un 70%, que luego fue un 80%, y ahora realmente se desconoce, con la gran parte de la población diana vacunada en sus dos dosis, España la podía haber alcanzado, si bien todavía es necesario saber cuál es la total protección generada por la vacunación ante la Covid-19.

El invierno, prueba de fuego

Aunque como vemos otros países están ya notando el efecto invernal que puede hacer que este virus se expanda, especialmente porque hace más frío y estamos en interiores, algo que al virus le gusta más circular, la prueba de fuego para saber si España está o no con inmunidad la veremos este invierno.

Realmente, el número de casos en determinadas comunidades ha subido respecto a otras semanas, pero no se ven importantes problemas de hospitalizaciones, lo que hace pensar, según expertos, que las personas que se contagian son no vacunados o bien que no han respondido bien de todo a estas dosis. Así veremos si España ha llegado ya a la inmunidad de grupo.

Además la tercera dosis se está poniendo ya en España en personas que están en residencias y también a partir de los 70 años. Ello se está inoculando junto a la vacuna de la gripe.