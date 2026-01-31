Fact checked

Los programas de rehabilitación que incorporan realidad virtual (RV) resultan más eficaces que los métodos tradicionales para recuperar la función en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (ictus), según concluye un metaanálisis y revisión sistemática realizada por investigadores de los departamentos de Fisioterapia y Enfermería de la UGR, quienes evaluaron la evidencia científica disponible en diversas bases de datos.

El estudio, que ha analizado tratamientos con 340 pacientes y ha sido publicado recientemente en la revista Rehabilitación de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, demuestra que esta tecnología innovadora, aplicada en sesiones controladas, logra mejoras significativas en la recuperación sin efectos perjudiciales en ninguno de los casos.

El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte a nivel mundial y la principal de discapacidad grave en adultos, afectando profundamente la autonomía y calidad de vida de quienes lo padecen.

La rehabilitación tradicional busca restaurar las funciones perdidas, pero la incorporación de la realidad virtual abre una nueva vía mediante la simulación de entornos y situaciones a través de un sistema computarizado, permitiendo que los pacientes interactúen con una amplia gama de contextos, objetos y personas en escenarios virtuales, con resultados bastante prometedores.

El equipo de trabajo liderado por la investigadora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada Alba Navas Otero ha realizado una exhaustiva revisión de la literatura científica disponible en bases de datos médicas como PubMed/Medline, Web of Science, PEDro y OTSeeker hasta octubre de 2024.

Tras analizar 196 artículos iniciales, los investigadores seleccionaron seis ensayos clínicos de alta calidad (ensayos controlados aleatorios) que cumplían con los criterios de inclusión.

En total, se evaluaron los datos de 340 supervivientes de ictus, de los cuales 173 siguieron terapia con RV y 167 constituyeron el grupo de control con métodos tradicionales.

Los programas de rehabilitación con realidad virtual emplearon tecnologías como el sistema ArmAble, la Rehabilitation Gaming System, consolas Wii Fit o Xbox Kinect, y el dispositivo ARMEO Spring, entre otros.

Las intervenciones se administraron, de media, en sesiones de entre 20 y 60 minutos, con una frecuencia de dos a cinco días por semana. La duración total de los tratamientos osciló entre 3 y 8 semanas, lo que equivale a un rango de 12 a 30 sesiones por paciente.

Resultados prometedores

El metaanálisis de los datos mostró que el grupo que utilizó realidad virtual obtuvo una mejora estadísticamente significativa en su capacidad funcional, en comparación con el grupo de control.

Los responsables del estudio destacan además el hecho de que en ninguno de los seis estudios incluidos se reportaron efectos adversos o perjudiciales derivados del uso de estos sistemas, lo que respalda su seguridad como herramienta terapéutica.

Aunque los sistemas de realidad virtual no fueron diseñados originalmente con fines médicos, su adaptación para la neurorrehabilitación, fruto de la colaboración entre clínicos y pacientes, está ofreciendo resultados visibles.

Los autores del trabajo advierten, no obstante, que pese a las conclusiones positivas obtenidas de esta investigación, se necesitan más estudios clínicos que continúen explorando el potencial de la RV. De esta manera, se podrá optimizar su aplicación, consolidando protocolos que guíen la práctica clínica futura en el ámbito de la rehabilitación neurológica.