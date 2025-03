Fact checked

En España, la prevalencia de soledad frecuente o crónica se estima en un 6,5% para personas en edad adulta (30-59 años), un 4,4% para personas menores de 30 años y un 11,5% para personas mayores de 60 años, según confirman los datos de la compañía farmacéutica Lundbeck que el pasado lunes presentó en Madrid su nueva iniciativa ‘A solas’. ¿Cuáles son las señales que nos pueden advertir de que una persona está sola y deprimida para poder ayudarla? Este proyecto dará respuesta a esta pregunta.

Con esta campaña se busca dar a conocer el verdadero impacto emocional de la soledad no deseada y su relación con la depresión y otras enfermedades mentales está avalada por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Fundación ANAED y la Asociación La Barandilla.

La soledad no deseada de manera prolongada puede tener graves consecuencias en la salud mental, siendo la depresión en un 39% de los casos y la ansiedad en un 38% las dos enfermedades relacionadas más frecuentes. De hecho, la directora médica de Lundbeck, Susana Gómez-Lus, declaró a este respecto: «Según los datos de últimos estudios en esta materia en España, casi un 40% de los españoles que sufren soledad no deseada también padecen depresión o ansiedad. Afecta al 23,3% de los hombres y al 29,7% de las mujeres y se calcula que el 57,3% de las personas que sufre soledad se debe a la falta de redes sociales o de apoyo familiar y el 10,5% de ellas la experimenta tras dejar de convivir con alguien, sobre todo al enviudar».

El sexo, la edad, el estado civil, la situación laboral, el nivel educativo, los ingresos del hogar y las relaciones sociales son factores sociodemográficos asociados con la soledad. De hecho, durante el acto de presentación, la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la doctora Marina Díaz Marsá, detalló que «la soledad no deseada aumenta por cinco la probabilidad de sufrir depresión y conlleva sentimientos de asilamiento muy intensos que, junto con la falta de apoyo social y familiar, conducen a pensamientos suicidas y muchas veces al suicidio en sí».

La psicóloga Patricia Fernández, otra de las participantes de esta campaña subrayó la importancia de la intervención profesional: «Nos enfrentamos a un desafío que en muchos casos requiere intervención médica temprana y apoyo psicológico. El papel del entorno del paciente es esencial para su recuperación».

La iniciativa también pone de relieve cómo la hiperconexión digital, paradójicamente, puede agravar el sentimiento de aislamiento emocional. La Dra. Verónica Olmo, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de SEMERGEN, afirmó durante el evento: “En una sociedad cada vez más conectada digitalmente, muchas personas se sienten más aisladas que nunca. Las redes sociales pueden generar muchos sentimientos de falta de pertenencia. Es crucial implementar estrategias que fomenten interacciones sociales auténticas y un apoyo real a través de iniciativas socio sanitarias.”

Reconocer los síntomas para poder ayudar

Tanto la soledad no deseada como la depresión son enfermedades silenciosas que pueden pasar desapercibidas para el entorno de la persona que las sufren. Con esta iniciativa basada en cuatro obras unipersonales de microteatro que muestran historias de superación de estas enfermedades en diferentes fases de la vida: jóvenes, etapa adulta y la tercera edad, Lundbeck trata de dar a conocer a la población cuáles son las señales que nos pueden advertir de que una persona está sola y deprimida para poder ayudarla.

«Estar triste y alicaído durante mucho tiempo, no querer salir nunca, no participar en las conversaciones de los demás o simplemente no interesarse por lo que pasa alrededor, pueden ser algunos de los síntomas de la depresión», recalcó la Dra. del Olmo.

Por su parte, la Dra. Marsá quiso transmitir un mensaje positivo al afirmar: «La depresión es prevenible si promovemos espacios de apoyo, escucha activa y se fomenta un diálogo abierto sobre la importancia de no tener vergüenza y pedir ayuda a tiempo. Creo que iniciativas como ésta son fundamentales para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de fortalecer los lazos sociales y emocionales «.

Las asociaciones de pacientes también estuvieron representadas en el evento. El presidente de la Asociación ANAED, José Ramón Pagés, recalcó: «Estas iniciativas son clave para crear conciencia sobre la importancia de pedir ayuda a tiempo y ofrecer un apoyo adecuado a quienes lo necesiten». Asimismo, en su intervención, el director de la Asociación La Barandilla, José Manuel Dolader, declaró: «La lucha contra la depresión requiere un compromiso colectivo tanto familiar como social, nadie debería sentirse solo en su sufrimiento».