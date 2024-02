Lo que no debes hacer para controlar la ansiedad: es peor

Fact checked

La ansiedad es un sentimiento de temor o inquietud que cada vez más sujetos están experimentando a diario, por diversas razones. Independientemente de los motivos por los que se genere esta reacción, lo importante es saber cómo responder al trastorno. Tenemos muchas maneras de hacerlo. En este caso, vamos a centrarnos en lo que no debes hacer para controlar la ansiedad, pues puedes estropearlo más.

Por supuesto, la idea es que, conociendo cómo no deberías intentar controlar la ansiedad, no recurras a esta estrategia sino que busques otras que sean más efectivas; o al menos no tan contraproducentes. De lo contrario, esos miedos sólo se multiplicarán.

Lo que no debes hacer para controlar la ansiedad

Un inconveniente más común que nunca

Actualmente se calcula que la ansiedad afecta a un 4% de la población mundial. Pero esas son las cifras de personas diagnosticadas, a las que deberíamos sumarle los millones de individuos que no tienen -ni tendrán- un diagnóstico.

Si tú también sientes que la angustia y la preocupación no te dejan disfrutar de las cosas buenas, es probable que tengas ansiedad. Mientras intentas consultar a un profesional, algo que deberías hacer cuanto antes, debes considerar que ésta es una emoción natural de los seres humanos ante situaciones amenazantes. Lo que no es «normal» es convivir con ella constantemente.

Si cualquier evento inesperado supone un pico de ansiedad y paralización, entonces tienes un problemas. Tu relación con el mundo dependerá de cómo puedes entonces controlar ese impulso nervioso que causa fatiga, insomnio, problemas gastrointestinales, etc. Atacar la ansiedad cuanto antes es importante para evitar que sus consecuencias físicas y mentales sean más notorias.

No hagas esto, es la peor forma de afrontar la ansiedad

El psicoterapeuta Joshua Fletcher, en uno de sus últimos vídeos de Instagram, dio una de las claves para afrontar este trastorno. Comenta en esa publicación que su mayor error en la recuperación de la ansiedad fue «tratar de deshacerme de toda la ansiedad».

Sí, por curioso que parezca, este experto admite que falló al intentar mejorar su calidad de vida por correr e demasiado. Gracias a sus comentarios y vídeos en la cuenta @anxietyjosh, éste es sólo uno de los muchos secretos para luchar contra la ansiedad.

El especialista, que suele compartir en sus redes testimonios propios y ajenos de quienes deben enfrentar la ansiedad todos los días, coincide con la mayoría de los usuarios en que cuando están ansiosos piensan que van a fracasar o que hay algo de malo en ellos.

«Lo que me di cuenta es que la salida era practicar la tolerancia a este malestar, y que era una habilidad que podía mejorar», explica.

Dicho en otras palabras, consiguió controlar la ansiedad a partir de asumir la problemática en vez de creer que desaparecería casi mágicamente. «No esperé a que la ansiedad desapareciera. Hice lo que haría una persona no ansiosa y dejé que mi cerebro se reconectara. Me hizo falta valor. Me costó mucha energía, pero ahora vivo contento y feliz, y quiero lo mismo para los demás».

¿Por qué no es buena opción evadir el estrés de la ansiedad?

A nadie le gusta pasar por esos momentos en los que la ansiedad se apodera de uno, y no le permite actuar como quisiera. Pero por mucho que desees huir de allí, es lo peor que puedes hacer. La prestigiosa psiquiatra Harvard Luana Marques argumenta que al eludir esas circunstancias «estás enseñando a tu cerebro que la única forma de manejar situaciones difíciles es huyendo en lugar de afrontarla». Al dejar de ir determinados lugares que provocan la ansiedad, resignas una parte de ti mismo. La mejora no es definitiva.

Aunque te sientas un poco mejor en ese instante, sabes que no estás curado y que cualquier cambio en los planes o imprevisto podría afectarte seguramente. Por eso tienes que afrontar la ansiedad y reconocer que, así como poco a poco fue limitándote, necesitarás de varios meses -o años- para recuperarte del todo. En ese camino, te reencontrarás con quien dejaste de ser.

Por todo ello, uno de los requisitos básicos para «curar» la ansiedad es aceptarla. La consulta a un profesional y su acompañamiento podría ser un gran primer paso, como una declaración de intenciones y un compromiso asumido con respecto a este trastorno. Aprovecha los recursos que alguien formado para ello puede proporcionarte para lidiar con la ansiedad y sus efectos.

Cómo afrontar la ansiedad