Todos sabemos que la felicidad son pequeños momentos en los que nos sentimos bien. Por esto, establecemos que para ser feliz sólo necesitas 5 minutos al día. ¿Por qué? Según los expertos, el secreto es obtener ese bienestar constante que podemos construir cada día.

No es que vayamos a estar en un permanente estado de felicidad constante. Y esto es algo que debemos tener presente porque si no, no llegaremos a estar bien nunca.

Qué debes hacer para ser feliz en poco tiempo

Visualización

Hay personas que creen en ello, de hecho la deportista Ona Carbonell ha explicado algunas veces que para ganar sus éxitos en el deporte ha visualizado antes que eso era posible, y luego lo ha conseguido. Detrás hay un enorme trabajo de años, evidentemente, pero visualizar las cosas positivas nos ayuda a realizarlas mejor. es una especie de motivación diaria. así que en solo unos minutos al día puedes ver cómo quieres que sea tu día.

Elegir momentos para convertirlos en más felices

Para poder realizar esta visualización, basta con elegir algunos momentos de nuestros día y convertirlos en felices. Parece fácil, ¿verdad?

Cambia rutinas

Si tu camino al trabajo es largo y te quejas que no llegas a todo, o te aburres en tus rutinas deportivas, la clave está en cambiarlas para que te satisfagan más. por ejemplo cambia el trayecto hacia la oficina, o bien cambia de disciplina deportiva y verás cómo las cosas cambian. Porque solo tú tienes la clave para ser más feliz, de transformar las cosas en más positivas y en cambiarlas.

Disfruta

No es tan fácil, pero crea cada tarea que hagas, aunque no te guste nada, para tu disfrute. ¿qué podemos sacar de positivo de cada cosa? Verás como si lo haces no será tan complicado y te lo pasarás siempre mejor.

Vive el presente

¿Sabes cuándo haces una tarea y estás pensando en la próxima? O cuando estás ya en la mente con lo que harás al día siguiente. Haz que este pensamiento desaparezca porque no vivir el momento te hará ser más infeliz.

Medita

Cuando se acaba el día o bien al inicio de esta, otra de las cosas que puedes hacer es meditar. Parece que todo el mundo lo hace, pero realmente no es así. Y muchos de los que han aprendido a que es mejor sentarse a dejar la mente en blanco para sentirse mejor, consiguen estar mucho más felices, y obtener ese bienestar que tanto quieres. Esto no te quita más de unos minutos al día.