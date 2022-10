Lo que hay que hacer si hay proteínas en la orina

El síndrome nefrótico, nombre que se le da a la afección por la cual hay más proteínas en la orina, es un problema de salud más común de lo que pensaríamos, pero afortunadamente también tiene solución. Veamos qué hacer en estos casos.

Esta enfermedad, que suele detectarse a partir de síntomas como una hinchazón localizada o generalizada, aumentos de peso por retención de líquido, pérdida del apetito o fatiga, puede deberse a varias causas.

Qué hacemos si hay proteínas en la orina

El de las proteínas en la orina es un problema bastante serio y que debe tratarse con la mayor de las responsabilidades. Es por eso que detallaremos cuáles son sus causas, sus síntomas y sus posibles tratamientos.

¿Cómo detectar si tengo proteínas en la orina?

Es muy importante poder detectar a tiempo si disponemos de proteínas dentro de la orina. La mejor forma de detectarlo es a través de un análisis de orina. Cuando tenemos grandes cantidades de proteínas dentro de la orina y nuestros riñones comienzan a sufrir por ello, comenzaremos a observar algunas señales muy claras. Los Los principales síntomas que podremos observar son:

Una orina muy espumosa o burbujeante al momento de ir al baño.

Podemos sufrir hinchazones claras tanto en las manos, pies, cara y abdomen.

Estos dos síntomas, son claros indicadores de que tus riñones no se encuentran en el mejor estado y que con seguridad tienes grandes cantidades de proteínas en tu orina. En ese caso, es sumamente importante que consultes con un profesional.

¿Cómo debemos tratar el exceso de proteínas en la orina?

Para aquellos que sufren otros tipos de enfermedades que afectan de manera directa a los riñones, como la diabetes o la presión arterial elevada, en primer lugar es preciso asegurarse de que esas enfermedades se encuentren bien controladas. De esa manera, sabremos que estamos ante una situación de exceso de proteínas en la orina.

La proteína en la orina puede controlarse y prevenirse a través de una serie de productos de farmacia. Al consultar con tu médico, se suele recetar unos inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (ACE). Estos son los medicamentos más comunes para tratar este tipo de problema y, por supuesto, los más efectivos.

Nociones Finales

Esta enfermedad parece muy insignificante, a simple vista. Pero no hay que dejarse engañar por eso. El hecho de que no puedas ver los síntomas, no significa que no sufras de proteína en la orina. Siempre lo recomendable es hacerse los chequeos correspondientes, para asegurarse de que todo esté en perfectas condiciones.

Generalmente, se confirma el diagnóstico y el origen del trastorno luego de análisis de orina y análisis de sangre. Incluso en algunas situaciones es posible que se le pida al paciente que se someta a una biopsia de los riñones.

Tratamientos médicos contra la proteína en la orina

Las terapias más habituales para combatir el síndrome nefrótico deben contemplar la causa de la problemática. Pueden suministrarse medicamentos para la presión arterial como el lisinopril, el captopril y el enalapril.

Tampoco pueden descartarse otros como los antagonistas del receptor de la angiotensina II, entre los cuales destacan el losartán y el valsartán, o los inhibidores de la renina, un complemento frecuente en estos casos.

Los diuréticos y los medicamentos para reducir el colesterol tampoco son extraños como parte de estas terapias. Éstos son capaces de liberar la tensión que provoca la hinchazón, evitando sufrir episodios cardíacos diversos.

Alimentos para controlar el síndrome nefrótico

Luego hay determinados alimentos cuyo efecto natural regula los niveles de proteína en la orina y debes ingerir. Se aconseja el consumo de proteína de soja, linaza o semillas de lino, y una gran variedad de frutas y verduras.

Junto a ello, es recomendable limitar el sodio y el azúcar en la dieta para que no condicionen el metabolismo. Pensando en este objetivo, se deben desterrar todos aquellos alimentos con contenidos elevados de ambos.