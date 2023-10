Fact checked

Desde la antigüedad, las Terapias Naturales han estado presentes en diversas culturas, pero hoy en día, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, han cobrado relevancia y su demanda ha aumentado.

Estas prácticas tradicionales y complementarias, que se basan en la sabiduría ancestral y el poder curativo de la naturaleza, están ganando un espacio significativo en la vida moderna. La última reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno a la medicina tradicional, se celebró el pasado mes de agosto en Ginebra (Suiza) para analizar el modo en que las medicinas tradicionales, complementarias e integradoras ayudan a hacer frente a problemas de salud acuciantes y a impulsar los progresos en pro de la mejora de la salud y el desarrollo sostenible.

En España, ha tenido lugar este mes de octubre la XVIII Jornada Nacional de Terapias Naturales, organizada por la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) en el marco de la Feria Biocultura de Bilbao.

En el marco de este evento, OKSALUD ha entrevistado al presidente de COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, asociación que cuenta con mayor número de socios en España, unos 13.000 a día de hoy, y la única de Europa que ha obtenido el certificado de calidad ISO900.

Allí se ha constatado de nuevo que las Terapias Naturales no son simplemente una moda pasajera, como indica el hecho de que se hayan cumplido ya dieciocho ediciones de estas jornadas y que en España existen ya más de 60.000 profesionales y más de 10.000 empresas. Además, se estima que en torno a 300.000 personas acuden diariamente a centros de Terapias Naturales. San Antonio-Abad lanza, ante estos datos, a la Administración este guante: «Deseo que los políticos se den cuenta de la importancia y el interés que suscita las Terapias Naturales en la sociedad y den un paso al frente como han hecho en Portugal».

PREGUNTA.- ¿Qué valoración hace de la XVIII Jornada Nacional de Terapias Naturales que ha organizado COFENAT recientemente?

RESPUESTA.- Hemos tenido el aforo prácticamente lleno durante toda la jornada, en algunas charlas han tenido que incluso presenciar la ponencia de pie debido a la ocupación total de la sala, y eso, no es más que la prueba evidente de la necesidad del ciudadano de aprender nuevos enfoques para mejorar su salud y por parte de los profesionales seguir descubriendo nuevas herramientas que aplicar en su trabajo.

P.- ¿Cuántos profesionales de las Terapias Naturales hay en España?

R.- En España, según datos del portal de transparencia al que ha tenido acceso COFENAT, existen más de 60.000 profesionales dados de alta en el epígrafe fiscal 841 Naturópata, Acupuntor y otros profesionales parasanitarios, y más de 10.000 empresas adscritas al 944 Servicios parasanitarios; las terapias más demandadas por parte del ciudadano son la Osteopatía y Técnicas manuales, la Naturopatía, la Medicina China y la Acupuntura

P.- ¿Cuáles son las Terapias Naturales menos conocidas pero prometedoras que podrían considerarse en diversas condiciones de salud?

R.- En los últimos años, la medicina convencional empieza a preocuparse por la microbiota intestinal, empezando a darse cuenta de que una microbiota sana es capaz de resolver multitud de problemas generales de salud. En el mundo de las Terapias Naturales esto ya se tenía en cuenta hace más de 20 años. Lo que quiero decir con ello es que, en ciertos casos, las Terapias Naturales van por delante de lo que la ciencia empieza a descubrir, y, en contestación directa a la pregunta, la práctica del Acutomo, una técnica derivada de la Acupuntura y que apenas tiene unos 60 años de existencia, podría decirse que es una de las mejores prácticas que existen para mejorar el dolor crónico en tejidos blandos de la persona. Se obtienen resultados positivos en una sola sesión. El ser capaz de hacer sentir a una persona que puede volver a su anterior vida después de que lleva cuatro meses sin casi moverse es lo que hace que siga luchando por situar a las Terapias Naturales en el lugar que se merece. Las Terapias Naturales merecen un lugar junto al resto de profesionales sanitarios.

P.- ¿Por qué cree que los usuarios eligen las Terapias Naturales?

R.- En la mayoría de ocasiones porque están cansados de probar los protocolos oficiales así como de tomar medicamentos y acuden a los profesionales de las Terapias Naturales en busca de una alternativa. Buscar una alternativa a la medicina convencional en las Terapias Naturales es un error. La gente debería de empezar a la par con el médico y con el profesional de las Terapias Naturales porque la combinación de los dos enfoques ayuda a potenciar la salud de la persona.

P.- ¿Qué papel ha jugado y juega COFENAT en el pasado y presente del sector?

R.- Estuvimos trabajando en la regulación de hace unos años en Cataluña, la cual el Gobierno central derogó por invasión de competencias. Posteriormente, se han realizado varias propuestas no legislativas de regulación. En estos momentos, estamos muy comprometidos con que nuestros profesionales obtengan la mejor formación posible, así como dotarlos de herramientas que mejoren y faciliten su vida profesional, y todo ello con la máxima calidad posible, tal y como lo atestigua el ser la única asociación de Europa que ha obtenido el certificado de calidad ISO900.

P.- ¿Qué espera en el futuro?

R.- Deseo que los políticos se den cuenta de la importancia y el interés que suscitan las Terapias Naturales en la sociedad y den un paso al frente, como han hecho en Portugal, regulando competencias y acreditando a los profesionales que ejercen en dicho país, otorgando una seguridad al ciudadano que acude a ellos y mejorando la calidad del servicio teniendo que demostrar sus conocimientos o habilidades para poder seguir ejerciendo tras dicha regulación.

P.- ¿Cómo van a lograrlo? ¿Cuáles son los siguientes pasos?

R.- A medio plazo queremos abrir los ojos a los políticos con el Código de Buenas Prácticas de las Terapias Naturales, mediante el que los profesionales se comprometen voluntariamente a realizar su actividad bajo una serie de criterios que están por encima de lo que actualmente marca la ley, que solamente es darse de alta en el epígrafe fiscal correspondiente para poder ejercer. A través de este código, tendrán que demostrar que siguen formándose. Además, es obligatorio un seguro de responsabilidad civil profesional, entre otras cosas.

P.- ¿Qué aportan las Terapias Naturales que no aporte la Medicina tradicional?

R.- Siempre se habla que las Terapias Naturales van al origen de la enfermedad y eso es cierto, pero también educan a la persona para que no repita errores del pasado que le lleven a enfermar de nuevo. Más de la mitad del tiempo en una consulta se dedica a formar al usuario en hábitos de salud que la medicina convencional ya no dedica. Esto y otras cosas hacen que el uso de las Terapias Naturales en combinación con la Medicina convencional consigue que los pacientes disminuyan la medicación y, por tanto, el gasto sanitario desciende.

P.- ¿Cómo se integran las Terapias Naturales en el sistema de atención médica convencional? ¿Cómo deberían integrarse?

R- Tras una elaboración de la formación y las competencias del profesional de las Terapias Naturales, el siguiente paso es la integración como actividad sanitaria de primera intención, es decir que no sería necesario visitar un médico o cualquier otro tipo de profesional sanitario para determinadas dolencias, como ocurre con la enfermera en el centro de Atención Primaria. Esto se daría en la Naturopatía, Osteopatía y Medicina Tradicional China, tal y como se establece en la mayoría de países europeos.

P.- ¿Qué debe saber un ciudadano cuando acude a un centro de Terapias Naturales?

R.- Lo más importante es que un buen profesional nunca va a venderte falsas promesas o curaciones milagrosas. Si estás ante alguno de estos casos, denúncialo. Si en su publicidad habla de curaciones de lesiones o enfermedades también está cometiendo irregularidades. Incluso exige que te presente la póliza de responsabilidad civil. No pienses que por estar en un local y atendiendo al público es ya un buen profesional. Hoy en día, la lacra de los profesionales de las Terapias Naturales son las personas que se hacen pasar por profesionales porque la Administración Pública no exige ningún tipo de capacitación para poder ejercer en España. En otras palabras, España no exige ningún tipo de capacitación para ejercer las Terapias Naturales a diferencia de los países de nuestro entorno, y eso es un grave problema.

P.- Entonces, ¿por qué deberían regularse las Terapias Naturales en España?

R.- Seguridad al ciudadano, regulación de formación y competencias. Eso conlleva un beneficio también para el colectivo sanitario, ya que se diferencia la figura del osteópata del fisioterapeuta, o el de naturópata con un médico, tal y como se establece en otras legislaciones, como la anteriormente mencionada de Portugal, donde si ejerces como osteópata no puedes ejercer como fisioterapeuta, y viceversa, aun teniendo las dos titulaciones. El mayor avance que puede conseguir en salud España es el reconocimiento del profesional de las Terapias Naturales.