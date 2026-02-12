Quirónsalud, Proveedor Médico de Salud de la Copa del Rey de baloncesto 2026

Fact checked

Valencia acoge del 19 al 22 de febrero una nueva edición de la Copa del Rey de Baloncesto, en la que este año Valencia Basket, Joventut Badalona, Unicaja, Real Madrid, Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, UCAM Murcia y Barça competirán en el renovado Roig Arena en busca del primer trofeo de 2026.

Por tercer año consecutivo, el torneo volverá a contar con la presencia de Quirónsalud como Proveedor Médico de Salud, después de que hace dos temporadas uniera su camino al de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones. Durante las semanas previas al torneo, profesionales del Grupo Quirónsalud han fomentado a través de diferentes soportes hábitos de vida saludable relacionados con el baloncesto, así como numerosos consejos para practicar este gran deporte sin lesionarse.

Con la participación en este evento Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, algo que viene haciendo desde años colaborando en múltiples eventos y disciplinas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Comprometidos con la salud del deporte

Además de colaborar con la acb, actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis disputadas en España y otros torneos de tenis como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; la Hexagon Cup o diferentes torneos del circuito Premier Padel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.