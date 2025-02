Fact checked

El método 30-30-30 ha llegado para quedarse. Se trata de una nueva tendencia con gran popularidad en redes sociales y que cuenta con el respaldo de numerosos expertos. ¿En qué consiste? Es muy fácil: se deben ingerir 30 gramos de proteínas en la primera media hora del día, y después realizar 30 minutos de ejercicio cardiovascular, de intensidad baja a moderada.

«Todo el mundo es consciente de la necesidad de seguir una alimentación sana y equilibrada a la hora de perder peso, pero por suerte cada vez más personas son conscientes de la necesidad de realizar ejercicio de manera regular, y no sólo para perder kilos, sino también para mantenerse sanos y en forma», afirma el doctor Borja Núñez de Aysa, experto en Medicina Deportiva y Rehabilitación de Olympia Quirónsalud y jefe de la Unidad de Intervencionismo y Terapias Regenerativas del mismo centro.

El truco eso sí, y con el que se puede dar un paso más allá es seguir el método 30-30-30, según defiende este especialista, quien recuerda que el primer tramo de la mañana es el mejor para la quema de calorías, a diferencia del resto del día donde nuestro metabolismo está parcialmente más ralentizado.

«Las proteínas aportan saciedad y aceleran el metabolismo, por lo que intensifican la quema de calorías desde primera hora del día, pero también un aumento de la energía, y un beneficio en el largo plazo para nuestra salud cardiovascular», mantiene el Dr. Núñez de Aysa.

A juicio del/de la especialista, este método no sólo preserva la masa muscular, sino que también facilita la pérdida de peso de manera sostenible y constante. Eso sí, este experto de Olympia advierte de que a la hora de querer perder kilos es fundamental no sólo aumentar la ingesta de proteínas matinales, sino también el controlar qué se come a lo largo del día e intentar reducir el número total de calorías que se ingieren.

Potenciar la masa muscular

Este método, según destaca, favorecerá el que la masa muscular aumente, no sólo por la ingesta de proteínas, sino también por la quema de grasa corporal, y el desarrollo de ejercicio.

«Las dietas ricas en proteínas fomentan el desarrollo de músculos cuando se pierde peso. Las proteínas juegan un papel protagonista en la recuperación celular tras el desgaste del día a día, pero también son fundamentales en la reparación de tejidos», avanza.

De esta manera, según subraya Núñez de Aysa, si la persona pone en práctica la técnica 30-30-30, a lo largo de la semana habrá desarrollado 210 minutos de ejercicio aeróbico, cuando se aconsejan, al menos, 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana, tal y como aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A su vez, sostiene que «empezar bien el día», con la práctica deportiva, aumenta la energía de la persona, y en el largo plazo reduce la posibilidad de desarrollar sobrepeso y diabetes tipo 2, «las epidemias de este siglo XXI»; aparte de que crea e instaura un hábito saludable en el día a día de la persona.

Tipo de ejercicio

¿Y qué tipo de ejercicio debemos realizar de acuerdo con el método 30-30-30? El doctor mantiene que no tiene por qué ser una disciplina de altísima intensidad, sino que, con un trote de una media hora, o una simple caminata, ambas prácticas de ejercicio aeróbico de intensidad baja o moderada, sería más que suficiente. “Lo idóneo es realizar el ejercicio suficiente como para sudar levemente”, aprecia este doctor.

Otro de los efectos beneficiosos de este método que nos «obliga a salir» de casa y tener contacto con la luz exterior, el aire etc. es la regulación de nuestro horario cronológico y biológico, ya que el cuerpo se hace consciente del tono de luz, de la cantidad de ruido matinal, del aire fresco, regulando así nuestro reloj interno de forma natural y sencilla.

Este método es una forma de volver a los orígenes durante miles de años, en los que desprovistos de tecnologías modernas, el hombre como animal debía salir a cazar o recolectar al comenzar el día, habiendo ingerido tan solo pequeñas cantidad de alimento que se pudiera conservar bien como son las proteínas. Podríamos decir que es natural para el hombre encontrarse con el amanecer caminando al aire libre.

Estamos ante una pandemia llamada sedentarismo, de la cual muchas veces intentamos solucionar corriendo y con prisas modernas, cuando el primer paso lógico y natural es caminar.