Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El virus Nipah ha vuelto a situarse en el centro de la preocupación internacional tras la confirmación de nuevos casos en la India, uno de ellos en estado crítico y en coma. La falta de un tratamiento específico y su elevada tasa de mortalidad han reavivado el temor a que este patógeno, considerado de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud, pueda cruzar fronteras y alcanzar Europa, incluida España.

Las autoridades sanitarias indias han activado protocolos de emergencia después de detectar varios contagios y poner bajo vigilancia a decenas de personas que han tenido contacto estrecho con los infectados. El brote ha generado inquietud global debido a la rapidez con la que el virus puede provocar complicaciones neurológicas graves, como encefalitis, que en muchos casos conduce a la muerte.

El Nipah es un virus zoonótico que se transmite principalmente de animales a humanos, especialmente a través de murciélagos frugívoros, considerados su reservorio natural. También puede contagiarse entre personas mediante contacto estrecho con fluidos corporales, lo que aumenta el riesgo en entornos familiares y hospitalarios. La OMS lo incluye desde hace años en la lista de patógenos con potencial pandémico.

Los síntomas iniciales suelen ser fiebre, dolor de cabeza, vómitos y malestar general, pero en pocos días pueden evolucionar hacia dificultad respiratoria, convulsiones, inflamación cerebral y coma. La letalidad del virus es extremadamente alta, con cifras que oscilan entre el 40 % y el 75 %, dependiendo del brote y de la capacidad de respuesta sanitaria. A día de hoy, no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico, lo que agrava la amenaza.

¿Puede llegar a España?

La posibilidad de que el virus llegue a España, aunque considerada baja por los expertos en este momento, no se descarta completamente. El aumento de los viajes internacionales y la interconexión global hacen que cualquier brote localizado pueda convertirse en un problema transnacional. Las autoridades sanitarias europeas mantienen la vigilancia ante la aparición de posibles casos importados.

En España, los especialistas subrayan que el riesgo actual para la población es reducido, pero advierten de que la experiencia con el covid ha demostrado la importancia de no subestimar amenazas emergentes. La detección precoz, el control de viajeros procedentes de zonas afectadas y la rápida actuación ante síntomas sospechosos serían claves para evitar una propagación mayor.

El resurgir del Nipah vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la preparación mundial frente a nuevas pandemias. Un virus incurable, altamente mortal y con capacidad de contagio humano a humano representa un escenario que preocupa a la comunidad científica. Mientras el brote en India sigue bajo observación, el miedo a que esta amenaza silenciosa pueda llegar a España mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a la población.

Encefalitis

La encefalitis es una inflamación del cerebro que puede ser muy grave y potencialmente mortal. Se produce, en la mayoría de los casos, por infecciones virales, aunque también puede aparecer por bacterias, parásitos o por una reacción del propio sistema inmunitario. Virus como el Nipah, el herpes simple, el del Nilo Occidental o el sarampión pueden provocarla.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, cansancio extremo, náuseas o vómitos. A medida que la inflamación avanza, pueden aparecer confusión, dificultad para hablar, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso coma.

La encefalitis es peligrosa porque el cerebro controla funciones vitales. Si no se trata a tiempo, puede causar daños neurológicos permanentes, problemas de memoria, alteraciones del comportamiento o la muerte. Por eso se considera una emergencia médica que requiere hospitalización inmediata.

¿Qué es el Nipah?

El virus de Nipah es un virus zoonótico que se identificó por primera vez en Malasia en 1999. Se considera que su reservorio son murciélagos frugívoros y que salta esporádicamente a la especie humana, se han identificado alrededor de 750 casos humanos desde su primera identificación de acuerdo a las notificaciones realizadas a la OMS. Aunque los datos de estudios de seroprevalencia en animales indican una posible extensión en el Sureste asiático y África, casi todos los casos humanos conocidos hasta la fecha se han producido en Bangladesh y el este de la India.

La forma de presentación clínica en humanos es variada, desde una infección asintomática a un cuadro respiratorio agudo e incluso una encefalitis de alta letalidad (entre el 40% y el 75% de acuerdo a los datos de la OMS).

La mayoría de las infecciones humanas conocidas se produjeron por contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones. La transmisión se produce probablemente a través de gotas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos. En brotes en Bangladesh e India, la fuente probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (como, jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

¿Qué ha pasado en Bengala Occidental?

El 12 de enero de 2026, el ministro de sanidad de la India comunicó dos casos sospechosos de enfermedad por virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. Los casos fueron confirmados el 14 de enero de 2026. Son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007.

Se trata de dos enfermeras trabajadoras en una clínica privada de Kolkata, en Barasat, 24 km al norte de Calcuta. Ambos casos presentaron cuadros clínicos graves. Una de ellas ha evolucionado favorablemente, con una disminución de la dependencia de oxígeno y la retirada de la intubación el 16 de enero de 2026.

La segunda enfermera permanece en coma, sin mejoría en su estado clínico.

Un médico y otra enfermera que trataron a una de las pacientes infectadas desarrollaron posteriormente fiebre y tos. Según los medios locales, ambos dieron un resultado negativo para Nipah, pero permanecen en observación como contactos de alto y bajo riesgo, respectivamente y pendientes de repetirles las pruebas antes de ser dados de alta de la cuarentena impuesta. Estos dos casos sospechosos y un nuevo caso sospechoso, trabajador sanitario, han sido ingresados en el hospital de enfermedades infecciosas de Beleghata.

Se han identificado más de 100 contactos de bajo riesgo a los que se les ha indicado cuarentena domiciliaria. Todavía no hay información disponible sobre la fuente de este brote de enfermedad por virus Nipah que ha afectado a trabajadores sanitarios.

Tailandia

El gobierno de Tailandia ha confirmado la preparación de su sistema asistencial y de salud pública para la realización de las actuaciones necesarias para la detección y control en caso de que hubiera algún caso sospechoso. Tailandia no tiene frontera terrestre con la India, pero existe un alto movimiento de personas entre la zona afectada y este país, hasta 700 personas viajan diariamente desde Calcuta a Tailandia.

Dado el alto flujo de viajeros entre ambos países, se han establecido puntos de control en los aeropuertos de Suvarnabhumi, Don Mueang y Phuket para realizar de controles de temperatura. Además, ha emitido recomendaciones para que los viajeros que hayan estado en Bengala Occidental en los últimos 21 días y presenten fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, dificultad respiratoria, somnolencia, confusión o convulsiones, acudan inmediatamente al médico e informen de su historial de viaje.