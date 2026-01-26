La OMS lanza una alerta por el virus Nipah en India ante el riesgo de una propagación mortal en Asia

Fact checked

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado este lunes 26 de enero una alerta por el virus Nipah en India ante el riesgo de una propagación mortal en Asia. El continente asiático vuelve a mirar con preocupación a un viejo enemigo invisible. El virus Nipah, uno de los patógenos más letales conocidos, ha reaparecido en India, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a activar la vigilancia internacional ante el temor de una posible propagación regional.

El brote, detectado en el sur del país, ha encendido las alarmas sanitarias por tratarse de un virus altamente mortal, sin vacuna ni tratamiento específico, y con antecedentes de brotes que han causado pánico y confinamientos localizados en el pasado.

Un virus extremadamente letal

El virus Nipah pertenece a la familia de los henipavirus y puede provocar síntomas graves, como encefalitis aguda, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico.

Su tasa de mortalidad puede oscilar entre el 40% y el 75%, según la OMS, lo que lo convierte en uno de los virus más peligrosos para los humanos. En muchos casos, la evolución es rápida y devastadora.

Además, algunos supervivientes han desarrollado secuelas neurológicas permanentes, y se han documentado recaídas mortales meses después de una aparente recuperación.

La OMS en máxima vigilancia

Ante los nuevos casos detectados en India, la OMS ha reforzado el seguimiento del brote y trabaja en coordinación con las autoridades sanitarias del país para contener su propagación.

El organismo internacional ha advertido de que el riesgo no se limita a India, ya que el virus puede transmitirse de animales a humanos y entre personas, especialmente en entornos con contacto estrecho.

La OMS también ha instado a los países asiáticos a reforzar los sistemas de detección temprana, rastreo de contactos y protocolos hospitalarios para evitar una expansión fuera de control.

Cómo se transmite el virus Nipah

El virus se transmite principalmente a través de los siguientes animales:

Murciélagos frugívoros .

Contacto con animales infectados , como cerdos.

Transmisión de persona a persona, especialmente en hospitales y entornos familiares.

En brotes anteriores, el consumo de alimentos contaminados, como savia de palma cruda, fue clave en la expansión del virus.

Brotes anteriores

El Nipah no es un virus nuevo. Desde finales de los años 90, ha provocado brotes esporádicos pero muy letales en países como India y Bangladés.

Cada reaparición ha reavivado el temor a que el virus mute o se adapte mejor a la transmisión humana, un escenario que los expertos consideran uno de los mayores riesgos para la salud global.

Por este motivo, la OMS incluye al virus Nipah en su lista de patógenos prioritarios con potencial pandémico.

Temor a una expansión regional

El nuevo brote llega en un momento de sensibilidad global tras la pandemia de covid-19. Los sistemas sanitarios, aunque más preparados, siguen bajo presión, y cualquier amenaza con alta letalidad genera inquietud inmediata.

Países vecinos de India han comenzado a activar protocolos de prevención, reforzando controles sanitarios y monitoreando posibles casos sospechosos.

Sin vacuna ni tratamiento específico

Uno de los factores que más preocupa a la comunidad internacional es que no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah.

La atención médica se limita al tratamiento de soporte, lo que reduce drásticamente las opciones en casos graves. Varios proyectos de investigación están en marcha, pero ninguno ha llegado aún a fases finales de aprobación.

Una alerta que busca evitar lo peor

La alerta lanzada por la OMS no pretende generar pánico, sino ganar tiempo: detectar rápido, aislar casos y evitar que el virus cruce fronteras.

La experiencia ha demostrado que la rapidez en la respuesta es clave cuando se trata de virus con una letalidad tan elevada.

Mientras tanto, el mundo observa con atención la evolución del brote en India, consciente de que, en un planeta interconectado, una amenaza local puede convertirse en un problema global.