Pirola: en qué consiste la nueva variante de la Covid

A pesar de que el coronavirus está muy controlado y hoy en día no representa una amenaza en el corto plazo para la humanidad, esto no quiere decir que no haya contagios a diario. Las diversas variantes que aparecen a partir del virus original obligan a estar muy pendientes de sus características y analizar el avance de los contagios para prevenir otra epidemia. Desde Ecuador se ha informado sobre Pirola, la nueva variante de la Covid detectada. Pero, ¿qué sabemos de ella?

En principio, el Ministerio de Salud Pública -MSP- de aquel país ha identificado la presencia en pacientes humanos de esa nueva variante del SARS-CoV-2 bajo la denominación BA.2.86.

También llamada Pirola, fue detectada en una mujer de Quito, capital ecuatoriana. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública -INSPI- analizó las muestras del virus y concluyó oficialmente que no correspondía con ninguna de las variantes conocidas hasta ahora sino que se trataba de una nueva.

El primer caso de Pirola a nivel mundial

Tras la secuenciación genética de este caso primigenio de la variante Pirola de la Covid-19, descendiente de la cepa Ómicron, pudieron establecer los expertos que es la misma variante que está circulando alrededor de otros países de los cinco continentes.

Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ésta en particular es una variante que merece la preocupación del sector porque contagia a mayor velocidad que otras y los síntomas de los enfermos son más graves que los del resto de las variantes.

Perú, Chile y Brasil son otras tres naciones que han determinado que esta variante se mueve por el interior de sus fronteras. Mientras tanto, en España se espera que Pirola llegue al país tarde o temprano en una época delicada como lo es la Navidad. Independientemente de eso el nivel de contagios en Europa es muy bajo este invierno, más allá de las subas lógicas de diciembre.

¿Cuáles son los síntomas de esta variante?

La OMS catalogó a Pirola como «variante de interés» el pasado 21 de noviembre tras haberla catalogado como «bajo vigilancia» anteriormente. No llega todavía a «variante de preocupación», pero eso se debe más que nada a la escasa evidencia recolectada hasta ahora. Si en las próximas semanas se multiplican los pacientes con la variante, podría ser declarada «de preocupación».

La dificultad con las cepas que derivan de Ómicron es que poseen una capacidad muy especial para engañar al sistema inmune. Quienes integran el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ya han advertido que, si bien suelen mostrar síntomas parecidos, la variante BA.2.86 podría conllevar una mayor severidad en los organismos más débiles.

Por su parte, la Asociación Médica Estadounidense -AAA-, comunica que los síntomas típicos de Pirola pueden confundirse inicialmente con los de un resfriado. Es decir, comienza con un poco de tos y congestión que relacionamos con el invierno.

Lamentablemente, esto hace que muchos pacientes se relajen y no consulten a un doctor cuando ya es muy tarde.

Un detalle interesante es que algunos de los pacientes con la variante Pirola han sufrido de pérdida del gusto y el olfato, problema asociado con las primeras variantes de la Covid-19 y que luego se fueron neutralizando en las siguientes cepas. Estos síntomas, padecidos durante más de 48 horas, deben ser una alerta para realizar una visita a la clínica u hospital cercano a tu domicilio.

Otros indicios pueden ser la fiebre, la fatiga física, los escalofríos, las náuseas y los vómitos, los dolores de garganta o musculares. Cuando dos o más de estos síntomas conviven, la probabilidad de estar contagiado con dicha variante -u otra familiar- será elevada.