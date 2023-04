Pequeños pasos para tener tiempo para uno mismo: relax físico y psíquico

Fact checked

Con el ritmo frenético que vivimos no tenemos tiempo para pensar, detenernos, disfrutar y hacer aquellas cosas que nos permiten sentirnos mejor. esto lleva a tener problemas físicos y psíquicos. De ahí que sea importante conocer los pequeños pasos para tener tiempo para uno mismo. ¡Es más fácil de lo que crees!

Destina unos 30 minutos al día para alegrarte

Si no tienes tiempo, con 30 minutos al día a veces es suficiente para tener tiempo para uno mismo. Destínalos para hacer aquello que te haga más feliz, como un baño relajante, un masaje o bien meditar.

Delega

Cuando hay muchas cosas a hacer, niños, familia, comida, comprar y trabajo, está claro que no se llega a todo. Para esto sirve la delegación: busca personas que te puedan ayudar porque te mereces tiempo para ti mismo.

Di no

Sabemos que cuesta mucho decir no, especialmente cuando nos proponen nuevos retos laborales. Pero es un ejercicio que debemos aprender, ya que de lo contrario, nunca tendrás tiempo para ti.

Levántate antes

No debe ser una regla general, y tampoco hace falta que te levantes cada día a las 5 de la mañana como procesan algunos como si fuera la panacea, no siempre lo es. Pero cuando uno se levanta antes, es verdad que acaba las cosas antes de tiempo, y así tienes la parte de la tarde para ir de compras, ir al gimnasio y cuidar de ti. ¡Mímate!

Cambia las rutinas

Si acaba el día y nuevamente no has conseguido dedicarte ni 10 minutos, algo no va bien, y quizás esta rutina no sea la más favorable. Levántate antes, cambia las tareas de horas, no te pongas tantas cosas en la agenda (a veces es mejor menos que más y dejar tiempo libre para otras cosas).

Haz una lista de esas cosas que se han quedado sin hacer por falta de tiempo

Y empieza a rellenarla y a tachar cada tarea a medida que la vayas haciendo. Si cada día haces una, te sentirás mejor.

Hazlo a primera hora del día

Cuando has hecho lo imposible y ni así tienes tiempo para ti, algo que va muy bien es levantarse un poco antes y hacer aquellas cosas que te realizan a primera hora del día. Piensa que ya estará hecho y no tendrás que preocuparte por pensar o destinar tiempo a esta acción. Haz ese baño relajante por la mañana, permítete un desayuno copioso o bien estudia inglés un rato antes de sumergirte de lleno en las tareas más complicadas del día.