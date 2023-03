El síndrome de Simón y tu personalidad: descubre si verdaderamente lo tienes

Fact checked

Existen diversos síndromes, algunos más conocidos que otros que pueden definir nuestra personalidad. Si no sabes bien qué es, o menor aún si crees que puedes tenerlo, te damos a conocer en qué consiste el síndrome de Simón.

Son persona algo así como narcisistas pero con tintes de otro tipo de personalidad. Sobre todo afecta a mayor cantidad hombres.

Qué es el síndrome de Simón

En concreto, Simón quiere decir lo siguiente: Soltero, Inmaduro, Materialista, Obsesionado por el trabajo y Narcisista.

Suelen ser personas con edades entre 35-45 años, que por ser todavía inmaduros, además suelen tener la autoestima más bien baja si bien no lo suelen demostrar a los demás.

Como podrás adivinar, y especialmente si te has topado con una persona con este síndrome, suelen huir del compromiso y de la relaciones algo duraderas, van más bien a la suya y entonces se refugian en el éxito profesional.

Cuáles son las características de las personas con este síndrome

A diferencia de otros, el de Simón está definiendo una personalidad y por tanto no es una afección que deba tratarse a no ser que la persona sí quiera hacerlo.

Inmaduros

Como hemos especificado, hay un grado de madurez importante que hace que no tengan relaciones estables y huyan de total compromiso.

El psiquiatra Enrique Rojas nombra que tales personas no saben qué es el mundo sentimental, no sabe expresar sentimientos, no sabe que el amor es un trabajo de artesanía psicológica, desconoce que los sentimientos hay que trabajarlos con dedicación y esmero, porque si no se volatilizan. El inmaduro no sabe dar y ni recibir amor y sobre todo no sabe cómo mantenerlo.

Narcisistas

Es otra de las características que definen los rasgos de tales personas. Ellos son el centro de atención siempre, lo prioritario, y son egocéntricos.

Perfeccionistas

Hay otros rasgos de esta personalidad que aportan también cosas positivas. Pues los que tienen síndrome de Simón suelen ser perfeccionistas. Esto puede ser bueno y malo a la vez. Lo que está claro es que buscan éxito y entonces se refugian en su trabajo para hacerlo cada vez mejor porque esto sí les importa y mucho.

Libres, solteros

El prestigioso psiquiatra Enrique Rojas también nombra esta característica como la soltería. Según él, sólo quien es realmente libre es capaz de comprometerse. Ser capaz de perder la soltería por un amor fuerte, sólido, atrayente, sugestivo, indica vida, fuerza capacidad de riesgo, vitalidad.