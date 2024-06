Fact checked

El embarazo y el parto son momentos trascendentales en la vida de una mujer, a menudo acompañados de ansiedad y miedo debido a las percepciones culturales y la falta de información adecuada. Paula Ripol, reconocida instructora de hipnoparto y autora del libro ‘Dar a luz con hipnoparto’ (Planeta de Libros), ha dedicado su carrera a cambiar esta visión. Su enfoque está basado en la evidencia científica y se centra en empoderar a las mujeres, proporcionando herramientas y técnicas que permiten vivir el parto de manera positiva y sin temor.

El mensaje principal de su libro es claro: el parto es un evento fisiológico natural que, con la preparación adecuada, puede ser disfrutado en lugar de temido. Paula destaca la importancia de acercarse al parto con confianza y sin miedo, lo que favorece la producción de oxitocina, la hormona encargada del parto, en lugar de adrenalina, que puede detener el proceso y hacerlo más doloroso.

OKSALUD la entrevista para saber más sobre su motivación a la hora de escribir este libro y su visión sobre desmitificar el parto porque su libro no solo proporciona información veraz y técnicas basadas en evidencia científica, sino que también busca empoderar a las mujeres y llenarlas de confianza y entusiasmo por el día en que conocerán a su bebé.

PREGUNTA.- ¿Qué le llevó a escribir este libro sobre hipnoparto y cómo fue la experiencia personal qué le inspiró?

RESPUESTA.- Después de dar a luz a mi primer hijo en casa en el Reino Unido, donde el parto en casa se aborda desde el sistema sanitario, y habiéndome preparado con hipnoparto, quise que más mujeres entendieran que el parto es un evento fisiológico que se puede disfrutar; y con información, técnicas y herramientas se puede transitar bien. Me di cuenta que hay muchos mitos, miedo e información sesgada en torno al embarazo y al parto, sobre todo en España, y quería hacer algo al respecto para cambiarlo.

Así que unos meses después de dar a luz, me formé como instructora de hipnoparto y fundé myBabymyBirth®. Cinco años después, acompañando a miles de mujeres con mi propio programa de hipnoparto, con un exitoso podcast ‘Tu mejor parto’, y con mucha más formación al respecto, tenía claro que quería escribir el libro que me hubiera gustado tener a mí en mi primer parto. Un libro que no sólo te de información veraz y técnicas sino que te empape de confianza y ganas de que llegue el día de conocer a tu bebé.

P.- ¿Cuál es el mensaje principal que espera transmitir a las mujeres que lean su libro?

R.- Quiero que las mujeres entiendan que el parto es algo que sucede y que por regla general va bien. El problema principal son las creencias e ideas preconcebidas que tenemos sobre el parto. Pensamos que el parto es peligroso y que el parto es un evento médico, pero no es así. El parto lo hace tu cuerpo, igual que vas al baño de vientre o respiras. Y lo que tenemos que entender es que si nos acercamos al parto sin miedo y con confianza, estamos favoreciendo a las hormonas encargadas del parto, como la oxitocina y todo fluirá mejor. En cambio, si en el parto tenemos miedo, lo que vamos a producir es adrenalina, una hormona que va a detener el parto y lo va a hacer más doloroso, pues no estamos diseñadas para parir así. No podemos producir oxitocina y adrenalina al mismo tiempo, por esto necesitamos un ambiente de calma y confianza.

P.- ¿Qué diferencias crees que existen entre la percepción común del parto y la realidad que promueves a través del hipnoparto?

R.- Actualmente el parto se ve como un evento médico y se interviene por rutina, sin evidencia científica que justifique esas intervenciones. En embarazos saludables tendríamos que dejar que el cuerpo hiciera su trabajo y el personal sanitario se limitara a acompañar y observar si algo se tuerce o se complica. Tampoco habría que intervenir antes de tiempo porque sabemos que esto va a tener un impacto en cómo se desarrolla el parto. Hay mucha evidencia que nos muestra que si se interviene en el proceso, tenemos más probabilidad de sufrir más intervenciones en el futuro, es el típico caso de «si un parto se induce hay mas probabilidad de que acabe en cesárea».

Lo que yo promuevo es cambiar la mentalidad del parto, verlo como el increíble proceso que es, donde la mujer puede salir empoderada y empezar la maternidad con el mejor pie. Que las mujeres entiendan que pueden con ello y que tengan herramientas para poder ser ellas quienes decidan y poder disfrutar del proceso.

P.- ¿Cuáles son los principales beneficios que has observado en las mujeres que practican el hipnoparto durante su embarazo y parto?

R.- No solo lo digo yo con mi experiencia sino que también hay evidencias que nos muestran que muchas mamás que utilizan hipnoparto afirman tener experiencias positivas y sentirse en calma, confiadas y empoderadas. Además, preparar el parto con técnicas de respiración y relajación parece beneficiar a las mujeres durante el alumbramiento, dándoles mayor confianza en sí mismas y autoeficacia de parto.

Por otro lado, con hipnoparto de myBabymyBirth® las mujeres son más críticas con las intervenciones rutinarias y sienten que son ellas quienes deciden, algo muy diferente a escuchar las experiencias de mujeres a las que les pasan cosas y no saben ni el por qué.

P.- ¿Qué papel juega la información científica en su enfoque del hipnoparto y cómo la integra en tu libro?

R.- Por un lado hablamos de lo que nos pasa cuando nos ponemos de parto. Es algo que no aprendemos en el colegio, ¡a pesar de que será un proceso por el que pasemos muchas mujeres! Entonces, cuando sabemos lo que son las contracciones y ‘olas’ (como yo prefiero llamarlas), podemos trabajar con nuestro cuerpo y no en contra. Y por otro lado está todo el tema de mitos y posibles intervenciones. Yo doy la información veraz de estudios de calidad para que las mujeres puedan decidir o, al menos, tener una conversación informada con el personal sanitario. Muchas veces oyes que se habla de que los riesgos se doblan si haces tal cosa, o que si pasa tal otra cosa es muy peligroso…etc. Esto no significa nada, sólo son palabras, queremos ver la evidencia científica y los números para poder decidir si realmente es algo peligroso o si es un riesgo tan pequeño que las amenazas de la intervención nos parecen peor.

P.- ¿Cuál diría que es el aspecto más desafiante para las mujeres que desean adoptar el hipnoparto como método de parto?

R.- Eliminar creencias que hemos aprendido desde pequeñas. Todos los inputs que tenemos nos dan una vision negativa del parto y pensamos que el parto es algo urgente y que necesitamos ayuda siempre. Lo hemos visto en películas que dramatizan el parto, en anuncios, en las noticias, en relatos de gente cercana, etc. Entonces, cuando las mujeres hacen una buena práctica de hipnoparto, se nota en su confianza y en su calma. Pero tiene que haber una constancia en la práctica para poder llegar al parto con ganas y poder soltarse y entrar en lo que llamamos ‘el planeta parto’.

P.- ¿Cómo cree que el hipnoparto puede contribuir a cambiar la percepción cultural y social del parto?

R.- Este es exactamente el objetivo del hipnoparto y el mío en concreto. Cambiar la percepción que tenemos del parto. Por ahora son mamás, papás y profesionales quienes se forman en hipnoparto pero, poco a poco, estos relatos se irán contando y llegarán al resto de la sociedad e iremos viendo el parto como algo más normal y menos peligroso. Lo acabaremos viendo como un momento trascendental para la vida de las mujeres y sus bebés y no como un mérito trámite.

P.- ¿Qué consejos ofrecería a las madres y a sus parejas que desean apoyar a la mujer durante el proceso de hipnoparto?

R.- Las parejas tienen un rol importantísimo, y de hecho cuando atienden mis cursos son los más entusiasmados porque parten de una base de conocimiento mucho más baja comparado con las mamás.

Por un lado les diría que se tomen este rol con la importancia que tiene, y lo disfruten. Es una oportunidad de conectar con la mamá y el bebé y empezar a tomar su parte de responsabilidad en todo el proceso. Que escuchen los deseos de las mamás y que confíen en ellas.

P.- ¿Cuál fue el momento más gratificante o emocionante que ha experimentado al ayudar a una mujer a través del hipnoparto?

R.- Tengo tantos que me cuesta escoger… pero te diría una mamá que no quería tener hijos por miedo al parto. ¡Le tenía pánico! Finalmente se quedó embarazada e imagínate el trabajo que tuvo que hacer. Pues terminó teniendo un parto natural sin epidural, y salió de la experiencia super empoderada.