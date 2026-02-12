Ni leche ni agua: éste es el ingrediente con el que Marcos Llorente se bebe el café por las mañana

Fact checked

Los hábitos alimentarios al comenzar el día reflejan tanto nuestras prisas como nuestras creencias sobre la salud. Muchas personas optan por desayunos rápidos, bebidas energéticas o simplemente una taza de café para activarse antes de iniciar sus actividades. Ahora se ha puesto de moda el ingrediente con el que Marcos Llorente bebe café a diario. Recordemos que el futbolista del Atlético de Madrid se está haciendo popular por sus videos en redes sociales aportando consejos sobre diversos temas como nutrición.

Es importante hacer caso a los expertos, si bien, por su gran influencia Llorente está causando sensación todo aquello que hace. En este caso, el ingrediente con el que Marcos Llorente bebe el café es la mantequilla. Una práctica que se ha popularizado en redes sociales y ciertos movimientos dietéticos, aunque no siempre cuenta con el respaldo de la evidencia científica sólida disponible. Muthanna Abusaada, nutricionista deportivo, asegura que «La mantequilla no convierte tu café en una bebida “biohacker”. Lo convierte en un cóctel de grasas poco saludables». Este ritual, que practica las mañanas Llorente, consiste en añadir una cantidad considerable de mantequilla a la bebida matutina, lo que incrementa de forma notable su aporte calórico y su contenido de grasas saturadas, mientras que prácticamente no aporta vitaminas, minerales ni fibra.

El ingrediente que Marcos Llorene añade al café

Como destacamos, no existe evidencia científica sólida que demuestre beneficios específicos para la salud por añadir mantequilla al café. Por el contrario, el consumo elevado de grasas saturadas puede aumentar el colesterol LDL (“malo”) y, con ello, el riesgo cardiovascular.

La mantequilla también contiene pequeñas cantidades de grasas trans naturales, que pueden contribuir al daño de los vasos sanguíneos. Diversos estudios han asociado dietas ricas en grasas saturadas con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y ciertos cánceres, como mama, colon y próstata.

Además, el aumento de IGF-1 y el posible efecto proinflamatorio de este tipo de grasas refuerzan la preocupación sobre su consumo habitual. El principal problema del café con mantequilla es su elevado contenido calórico y su alta concentración de grasas saturadas. Una sola cucharada de mantequilla aporta aproximadamente 100 calorías y una cantidad significativa de grasa saturada. Si se añaden dos cucharadas, el contenido calórico puede superar fácilmente las 200 calorías adicionales en una bebida que prácticamente no aporta vitaminas, minerales, fibra ni antioxidantes adicionales más allá de los ya presentes en el café.

En otras palabras, se trata de una bebida muy calórica y pobre en nutrientes esenciales. No sustituye adecuadamente a un desayuno equilibrado y puede desplazar alimentos realmente nutritivos.

Cleveland Clinic explica que «La mantequilla, el aceite y el café, incluso combinados, no cumplen con los estándares de un desayuno equilibrado. Es importante consumir más nutrientes, como proteínas y fibra, para mantenerte saciado por más tiempo y evitar bajones de energía».

Los riesgos de consumir café con mantequilla por la mañana

El consumo frecuente de esta bebida (con el ingrediente que añade Marcos Llorente) puede tener consecuencias negativas, especialmente si forma parte de un patrón alimentario rico en grasas saturadas. Entre los principales riesgos se encuentran:

Exceso de grasas saturadas

El consumo elevado de grasas saturadas se asocia con un aumento del colesterol LDL (malo), lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

Mayor riesgo de diabetes tipo 2

Se ha relacionado las dietas altas en grasas saturadas con mayor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. “Asociación con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y algunos cánceres (mama, colon, próstata)”, afirma Muthanna Abusaada.

Presencia de grasas trans naturales

La mantequilla contiene pequeñas cantidades de grasas trans naturales. Aunque estén presentes en menor proporción que en productos ultraprocesados, también pueden contribuir al daño del corazón y de los vasos sanguíneos.

Estimulación de IGF-1

El consumo frecuente de productos lácteos puede estimular la producción de IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1). “En exceso, esta hormona puede favorecer la proliferación celular y procesos tumorales”, asegura Muthanna Abusaada.

Efecto proinflamatorio

Las grasas saturadas y algunos componentes lácteos pueden promover procesos inflamatorios en el organismo, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades y de forma habitual.

Alternativas saludables al café con mantequilla

Si el objetivo es comenzar el día con energía y mantener la concentración, existen opciones mucho más equilibradas y respaldadas por la evidencia:

Acompañar el café con fruta fresca y frutos secos.

Café solo o con una pequeña cantidad de leche.

Tostadas integrales con aguacate y aceite de oliva.

Yogur natural con semillas y avena.

Huevos con verduras.

Batidos naturales con frutas, verduras y proteína de calidad.

