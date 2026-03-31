Ni correr ni hacer pesas: el ejercicio más eficaz para quemar grasa, según el entrenador Marco Mendoza

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Cada vez más personas se decantan por caminar en inclinación, ya que, según el entrenamiento 12-3-30, se hizo viral en redes sociales con una promesa que no podía ser más tentadora: caminar con inclinación te ayuda a perder más grasa que correr. El ejercicio, el más eficaz para quemar grasa, consiste en caminar a 3 millas por hora (5 km/h), con una inclinación de la cinta del 12% y durante 30 minutos. Es efectivo a corto plazo, pero sobre todo a largo.

Según la Asociación Americana del Corazón, la inclinación añade resistencia al ejercicio, lo que hace que corazón y pulmones tengan que trabajar más para suministrar sangre y oxígeno a los músculos. El ritmo cardíaco aumenta unas 10-15 pulsaciones por minuto por cada 2% de inclinación adicional.

El entrenador personal, Marco Mendoza, asegura que «cualquier cardio ayuda a quemar grasa si estás en déficit, pero caminar con inclinación puede ser más eficiente y sostenible que correr para muchas personas». La caminata de inclinación combina un saludable gasto calórico con tonificación y un bajo impacto articular. Asegura que si alguien quiere hacer 30 minutos de cardio, la caminata en inclinación es una opción adecuada.

Efectividad para el ejercicio más eficaz para perder grasa

Para que sea efectivo, lo primero es que exista un déficit calórico siempre, es decir, que lo que gastas sea más que lo que consumes. Sin eso, el ejercicio, por excelente que sea, no es eficaz. Mendoza asegura también que combinarlo produce una recomposición corporal que transformará la grasa en músculo.

La ciencia también ha analizado la diferencia entre caminar con inclinación y correr, comparando el protocolo «12‑3‑30». Aunque las calorías totales quemadas eran similares, en la caminata con inclinación el 40% de las calorías provenían de grasa frente al 33% corriendo. Esto significa que caminar con inclinación utiliza más grasa como «gasolina». Por lo tanto, es un ejercicio más eficaz para quemar grasa.