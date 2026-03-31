Una nutricionista española alerta con severidad: «Es preocupante que los menús escolares no tengan pescado azul»

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Para millones de familias en España, el comedor escolar no es solo un recurso práctico, sino una pieza clave en la organización diaria. En muchos hogares, la conciliación laboral depende directamente de este servicio.

Aparte de su función logística, el menú escolar cumple un papel determinante en la salud infantil. Para cerca de 2,5 millones de alumnos de primaria en centros públicos, representa la comida más completa del día, lo que lo convierte en un elemento estratégico en su desarrollo físico y cognitivo.

Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios sobre 622 menús escolares ha encendido las alarmas: ninguno cumple íntegramente las recomendaciones nutricionales y casi la mitad presenta desequilibrios importantes.

A partir de estos datos, la nutricionista Paula Lope Santamaría, experta de la Clínica Nutrición Barrios y colaboradora de TusClasesParticulares, advierte de un problema que afecta directamente al bienestar de los menores.

Menús escolares en España: la preocupante falta de pescado azul en los colegios

Uno de los aspectos más llamativos del informe de la OCU es la desaparición progresiva del pescado azul en los comedores escolares. Según el estudio, el 80% de los centros ha eliminado este alimento de su programación semanal, un dato que preocupa especialmente a los expertos en nutrición infantil.

Las consecuencias nutricionales son relevantes, ya que el pescado azul es la principal fuente de omega-3, esenciales en etapas de crecimiento.

Estos nutrientes desempeñan un papel fundamental en procesos como el aprendizaje, la memoria y el desarrollo cerebral. Además, aportan vitamina D, fósforo, selenio e yodo, elementos clave para el sistema inmunológico y la salud ósea.

Cómo deben ser los menús escolares saludables: claves según una nutricionista

Ante esta situación, Paula Lope propone esta serie de criterios que permiten a las familias evaluar la calidad de los menús escolares y complementar la alimentación en casa:

Verduras a diario: deben estar presentes todos los días, ya sea como plato principal, guarnición o en forma de purés y sopas. Legumbres dos veces por semana: lentejas, garbanzos, alubias o guisantes son imprescindibles. Postres naturales en comedores escolares: la fruta fresca y el yogur natural sin azúcar deben sustituir a productos ultraprocesados o bollería. Agua como única bebida en el menú escolar: se deben evitar zumos, refrescos o batidos azucarados durante las comidas. Rotación de pescado en menús escolares: se recomienda incluir pescado blanco al menos dos veces por semana y pescado azul una vez.

Problemas en los menús escolares en España: cereales refinados y falta de productos saludables

Más allá del pescado azul, el informe también detecta otras deficiencias relevantes en los menús escolares en España. Una de ellas es el uso mayoritario de cereales refinados. En muchos centros, el arroz, la pasta y el pan no son integrales, lo que reduce significativamente el aporte de fibra y dificulta el control del índice glucémico en los niños.

Por otro lado, la normativa vigente establece que al menos el 5% de los productos deben ser ecológicos y de proximidad. Este criterio, junto con la correcta información sobre alérgenos, es importante para garantizar la calidad del servicio de comedor escolar.